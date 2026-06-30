Экс-тренера сборной Южной Кореи встретили свистом и оскорблениями после возвращения с ЧМ-2026

Дата публикации: 30-06-2026 19:46

Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо оказался в центре нового скандала после возвращения на родину с чемпионата мира 2026 года. Неудачное выступление национальной команды вызвало мощную волну негодования среди болельщиков, которые встретили специалиста в аэропорту оскорбительными выкриками, свистом и требованиями навсегда покинуть корейский футбол.

По информации местных СМИ, в аэропорту собралось несколько сотен фанатов, чтобы выразить свое отношение к провальному выступлению сборной. Болельщики скандировали лозунги с требованием отставки тренера и открыто обвиняли его в одном из самых неудачных результатов национальной команды за последние годы. Обстановка оказалась настолько напряженной, что для обеспечения безопасности были привлечены более ста сотрудников полиции, которые сопровождали бывшего наставника от терминала до автобуса и не позволили протестующим приблизиться к нему.

Сам Хон Мён Бо отказался общаться с журналистами и покинул аэропорт без каких-либо комментариев. После вылета сборной специалист предпочел не вступать в публичную дискуссию, понимая масштаб общественного недовольства и эмоциональное состояние болельщиков.

Причиной столь жесткой реакции стало выступление Южной Кореи на чемпионате мира. Национальная команда не смогла преодолеть групповой этап, что стало большим разочарованием для болельщиков и экспертов. Сразу после завершения турнира Хон Мён Бо объявил о своей отставке, взяв на себя ответственность за неудачный результат.

Однако даже уход с поста главного тренера не снизил градус общественного недовольства. По данным южнокорейских СМИ, в адрес специалиста начали поступать многочисленные угрозы, включая угрозы убийством. На фоне сложившейся ситуации правоохранительные органы были вынуждены уделить повышенное внимание вопросам безопасности бывшего наставника.

Резонанс вокруг провала сборной вышел далеко за пределы спортивного сообщества. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поручил Министерству культуры, спорта и туризма провести детальное расследование причин неудачного выступления национальной команды на мировом первенстве. Ожидается, что по итогам проверки будут сделаны выводы относительно подготовки сборной, работы тренерского штаба и деятельности футбольной федерации.

События после возвращения команды на родину наглядно показали, насколько болезненно южнокорейское общество восприняло ранний вылет с чемпионата мира. Теперь национальному футболу предстоит пройти через серьезный этап переоценки, чтобы восстановить доверие болельщиков и начать подготовку к следующим крупным международным турнирам.