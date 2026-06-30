Заболотный покидает «Спартак» на правах свободного агента

Дата публикации: 30-06-2026 19:48

Московский «Спартак» официально сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Антоном Заболотным. Контракт 35-летнего форварда подошел к концу, после чего стороны приняли решение не продлевать соглашение. Теперь опытный футболист получил статус свободного агента и сможет самостоятельно выбрать новый клуб для продолжения карьеры.

Пресс-служба красно-белых поблагодарила игрока за профессиональное отношение и вклад в выступления команды, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере. Таким образом, пребывание Заболотного в составе «Спартака» завершилось спустя один сезон после его перехода в московский клуб.

Нападающий присоединился к красно-белым летом 2025 года. За этот период он принял участие в 15 официальных матчах во всех турнирах. Восемь встреч форвард провел в чемпионате России, еще семь — в розыгрыше Кубка России. Несмотря на ограниченное количество игрового времени, Заболотный оставался одним из самых опытных футболистов в составе команды и регулярно привлекался к матчам национальных соревнований.

До перехода в «Спартак» форвард успел поиграть за ряд известных российских клубов. Наиболее яркие этапы его карьеры были связаны с выступлениями за «Зенит» и ЦСКА, где он приобрел опыт борьбы за самые высокие места и участия в еврокубках. За годы профессиональной карьеры Заболотный также защищал цвета нескольких других команд, зарекомендовав себя как мощный центральный нападающий с большим опытом выступлений в российском футболе.

Минувший сезон оказался непростым для футболиста не только по спортивным причинам. Весной имя Заболотного оказалось в центре внимания после появления информации о положительном результате допинг-теста. По данным СМИ, запрещенное вещество попало в организм игрока случайно. На время разбирательства нападающий был временно отстранен от любой деятельности, связанной со спортом.

Однако после проведения всех необходимых процедур ограничительные меры были сняты. С 30 апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отменило санкции, признав отсутствие оснований для дальнейшего отстранения. После этого Заболотный вновь получил право участвовать в тренировках и официальных матчах.

Теперь опытный форвард открыт для новых предложений и продолжения профессиональной карьеры. В свою очередь, «Спартак» продолжает формирование состава перед новым сезоном, уделяя особое внимание обновлению линии атаки и поиску игроков, способных усилить конкуренцию в команде.