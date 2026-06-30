Игроки Германии не хотели бить решающий пенальти против Парагвая

Дата публикации: 30-06-2026 19:50

Стали известны новые подробности драматичного вылета сборной Германии с чемпионата мира 2026 года. Как сообщает немецкое издание Bild, во время серии послематчевых пенальти против Парагвая внутри команды возникли серьезные трудности с определением футболиста, который должен был исполнить решающий удар.

По информации источника, после нескольких исполненных попыток тренерский штаб и игроки столкнулись с неожиданной проблемой: сразу несколько футболистов не были готовы взять на себя ответственность в решающий момент. В итоге последним к одиннадцатиметровой отметке подошел центральный защитник Жонатан Та, хотя ранее он никогда в профессиональной карьере не исполнял послематчевые пенальти.

Сообщается, что именно Та первым выразил готовность выполнить удар, тогда как остальные игроки, которым еще предстояло бить, колебались и не решались выйти к мячу. Среди футболистов, остававшихся в очереди, были Леон Горецка, Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тшау, а также капитан команды и голкипер Мануэль Нойер.

Несмотря на смелое решение взять ответственность на себя, защитнику не удалось реализовать свою попытку. Голкипер сборной Парагвая справился с ударом, после чего южноамериканская команда оформила победу в серии пенальти со счетом 4:3 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Сам матч получился крайне напряженным. В основное время команды обменялись забитыми мячами: Хулио Энсисо вывел Парагвай вперед еще до перерыва, а Кай Хаверц восстановил равновесие во втором тайме. В дополнительное время Германия была близка к победе, однако гол Жонатана Та был отменен после вмешательства системы VAR из-за нарушения правил в атаке. В итоге судьба встречи решилась в серии одиннадцатиметровых ударов.

Поражение стало серьезным ударом для немецкой сборной, которая считалась одним из фаворитов турнира после уверенного выступления на групповом этапе. Информация о том, что несколько опытных игроков не захотели исполнять решающий пенальти, наверняка станет предметом обсуждений как среди болельщиков, так и внутри самой команды. Подобные детали лишь усиливают вопросы о психологической готовности немецких футболистов к самым ответственным моментам крупных международных турниров.

Теперь сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира, а Парагвай продолжит борьбу за выход в четвертьфинал. В следующем раунде южноамериканская команда встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией.