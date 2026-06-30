«Милан» официально объявил о переходе Гонсалу Рамуша

Дата публикации: 30-06-2026 19:52

Итальянский «Милан» официально объявил о подписании нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша. Форвард перешел в стан «россонери» из французского «Пари Сен-Жермен», став одним из самых громких приобретений клуба в нынешнее летнее трансферное окно.

О переходе футболиста сообщила пресс-служба «Милана». После успешного прохождения медицинского обследования стороны подписали долгосрочный контракт, который будет действовать до лета 2031 года. Таким образом, португальский нападающий связывает свое будущее с итальянским клубом сразу на шесть сезонов.

Приглашение Рамуша стало важным шагом в укреплении атакующей линии команды. Руководство «Милана» рассчитывает, что 24-летний форвард поможет клубу вернуться в борьбу за чемпионский титул и успешно выступить на международной арене. После завершения прошлого сезона, в котором «россонери» заняли лишь пятое место в турнирной таблице Серии А, перед командой поставлена задача значительно улучшить результаты.

Минувший сезон в составе «Пари Сен-Жермен» получился для Рамуша достаточно насыщенным. Во всех турнирах он провел 45 матчей, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и две результативные передачи. Несмотря на высокую конкуренцию в линии атаки парижского клуба, португалец регулярно получал игровое время и вносил вклад в успехи команды.

Гонсалу Рамуш считается одним из наиболее талантливых центральных нападающих своего поколения. Его сильными качествами являются умение открываться в штрафной площади, эффективная игра на втором этаже, высокая работоспособность и способность завершать атаки как с игры, так и после стандартных положений. Именно эти качества стали одной из главных причин, по которым «Милан» сделал его приоритетной целью на трансферном рынке.

Согласно последней оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальского форварда составляет около 30 миллионов евро. Однако значимость трансфера для «Милана» выходит далеко за рамки финансовых показателей. В клубе рассчитывают, что Рамуш станет одним из лидеров атакующей линии и поможет команде вновь бороться за самые престижные трофеи как в Италии, так и в еврокубках.

Теперь нападающему предстоит адаптироваться к требованиям итальянского футбола и оправдать ожидания болельщиков «россонери». В Милане надеются, что опыт выступлений за «Пари Сен-Жермен» и национальную сборную Португалии позволит Рамушу быстро освоиться в новой команде и стать ключевой фигурой в проекте клуба на ближайшие годы.