«Монако» официально выкупил Ансу Фати у «Барселоны»

Дата публикации: 30-06-2026 20:07

Испанский вингер Ансу Фати официально завершил свой переход из «Барселоны» в «Монако». После успешного сезона во французском клубе на правах аренды руководство монегасков приняло решение воспользоваться предусмотренной в соглашении опцией выкупа, а каталонский клуб подтвердил завершение сделки.

Официальное объявление о полноценном трансфере появилось в социальных сетях «Барселоны». Позднее детали соглашения раскрыл и «Монако», подтвердив, что все необходимые документы подписаны, а футболист заключил с клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2030 года.

Таким образом, для Ансу Фати завершился важный этап карьеры, связанный с каталонским грандом. Воспитанник академии «Ла Масия» долгое время считался одним из самых талантливых молодых игроков европейского футбола и рассматривался как один из будущих лидеров «Барселоны». Однако череда серьезных травм и высокая конкуренция за место в составе не позволили испанцу полностью реализовать свой потенциал в родном клубе.

Переход в «Монако» на правах аренды прошлым летом оказался удачным решением как для самого футболиста, так и для французской команды. Получив стабильную игровую практику, Фати сумел вернуть уверенность в своих силах и вновь начал демонстрировать результативную игру. В чемпионате Франции сезона-2025/2026 он провел 25 матчей, в которых забил 11 мячей, став одним из самых эффективных игроков атакующей линии монегасков.

Уверенные выступления испанца убедили руководство «Монако» воспользоваться правом на полноценный выкуп. В клубе рассчитывают, что 23-летний футболист продолжит прогрессировать и станет одним из ключевых игроков команды в ближайшие годы. Долгосрочный контракт до лета 2030 года подтверждает серьезность намерений французской стороны строить вокруг Фати один из важных элементов своего спортивного проекта.

Для «Барселоны» продажа игрока означает окончательное расставание с одним из самых ярких воспитанников последних лет. Несмотря на то что в Каталонии связывали с Фати большие надежды, обстоятельства сложились таким образом, что продолжение карьеры во Франции стало оптимальным вариантом для всех участников сделки.

Теперь Ансу Фати предстоит окончательно закрепиться в составе «Монако» и подтвердить, что успешный прошлый сезон не был случайностью. Во французском клубе уверены, что испанский вингер способен стать одним из лидеров команды и помочь ей в борьбе за высокие места в Лиге 1, а также успешно проявить себя в еврокубковых турнирах.