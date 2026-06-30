Защитник сборной Узбекистана может перейти в «Боруссию» Менхенгладбах

Дата публикации: 30-06-2026 20:09

Защитник самаркандского «Динамо» и сборной Узбекистана Джахангир Урозов может сделать важный шаг в своей карьере, перебравшись в чемпионат Германии. По имеющейся информации, серьезный интерес к 22-летнему центральному защитнику проявляет мёнхенгладбахская «Боруссия», которая продолжает работу по укреплению состава перед новым сезоном.

Немецкий клуб активно ищет варианты усиления центральной линии обороны и делает ставку на молодых футболистов с высоким потенциалом. Именно поэтому внимание селекционного отдела «Боруссии» привлек Урозов, который уже успел проявить себя не только на клубном уровне, но и в составе национальной сборной Узбекистана.

Сообщается, что узбекский защитник входит в число нескольких кандидатов, которых рассматривает руководство клуба из Менхенгладбаха. Окончательное решение по трансферу пока не принято, однако интерес к футболисту считается предметным, а его кандидатура соответствует стратегии клуба по приглашению перспективных игроков, способных прогрессировать в Бундеслиге и со временем стать лидерами команды.

Дополнительное внимание европейских скаутов к Урозову привлекло его участие в чемпионате мира 2026 года. Несмотря на то что сборная Узбекистана не смогла выйти из группы, сам защитник получил возможность проявить себя на самом высоком международном уровне. На мировом первенстве он принял участие в двух матчах группового этапа, получив ценный опыт игры против сильных соперников.

Для самого футболиста возможный переход в немецкий чемпионат стал бы серьезным карьерным ростом. Бундеслига традиционно считается одним из лучших турниров Европы для развития молодых защитников благодаря высокому темпу игры, сильной конкуренции и доверию клубов к перспективным исполнителям. В случае успешного завершения переговоров Урозов получит возможность не только регулярно выступать против ведущих команд Германии, но и значительно повысить свои шансы на дальнейшее развитие в европейском футболе.

Пока стороны не вступили в финальную стадию переговоров, однако ближайшие недели могут стать определяющими для будущего защитника. Если «Боруссия» примет окончательное решение о трансфере, Джахангир Урозов станет одним из немногих узбекских футболистов, получивших шанс проявить себя в одном из сильнейших национальных чемпионатов Европы. Для самого игрока это может стать важнейшим этапом карьеры, а для узбекского футбола — очередным подтверждением растущего интереса европейских клубов к талантливым представителям страны.