«Наполи» попрощался с Жуаном Жесусом

Дата публикации: 30-06-2026 20:11

Итальянский «Наполи» официально объявил о завершении сотрудничества с опытным бразильским защитником Жуаном Жесусом. Контракт 35-летнего футболиста подошел к концу, после чего стороны приняли решение не продлевать соглашение. Таким образом, игрок покидает неаполитанский клуб в статусе свободного агента после четырех сезонов, проведенных в составе «адзурри».

Официальное заявление было опубликовано на сайте клуба. В обращении руководство «Наполи» выразило благодарность защитнику за профессионализм, самоотдачу и преданность команде, отметив его важную роль в успехах последних лет. В клубе подчеркнули, что Жуан Жесус всегда оставался надежным игроком и настоящим профессионалом как на поле, так и за его пределами.

Бразильский футболист присоединился к «Наполи» в августе 2021 года. За время выступлений в составе неаполитанцев он провел 130 официальных матчей во всех турнирах и отметился пятью забитыми мячами. Несмотря на то что его основной задачей была игра в обороне, защитник нередко подключался к стандартным положениям и помогал команде в атакующих действиях.

Период, проведенный Жуаном Жесусом в Неаполе, оказался одним из самых успешных в его карьере. Вместе с «Наполи» он дважды становился чемпионом Италии, внеся весомый вклад в возвращение клуба на вершину Серии А. Кроме того, в декабре прошлого года защитник помог команде завоевать Суперкубок Италии, пополнив свою коллекцию трофеев еще одним престижным титулом.

В прощальном обращении «Наполи» отдельно отметил человеческие качества футболиста. Руководство клуба поблагодарило Жуана Жесуса за ответственное отношение к работе, уважение к партнерам, тренерскому штабу и болельщикам, а также за неизменно высокий уровень профессионализма на протяжении всего периода выступлений в составе команды.

Теперь опытный бразильский защитник получил статус свободного агента и сможет самостоятельно выбрать следующий этап своей карьеры. Благодаря богатому опыту выступлений на высоком уровне Жуан Жесус остается привлекательным вариантом для многих клубов, которым необходим надежный центральный защитник с лидерскими качествами.

Для «Наполи» уход ветерана означает завершение важной главы в истории команды последних лет. За четыре сезона Жуан Жесус помог клубу добиться значительных успехов, заслужил уважение болельщиков и оставил после себя репутацию одного из самых стабильных и самоотверженных игроков оборонительной линии «адзурри».