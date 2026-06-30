Голкипер Антонин Кински подписал новое соглашение с «Тоттенхэмом»

Дата публикации: 30-06-2026 20:13

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о продлении контракта с голкипером Антонином Кински. Новое соглашение с 23-летним чешским вратарем стало подтверждением доверия клуба к одному из самых перспективных игроков своей команды. Руководство «шпор» рассчитывает, что молодой футболист продолжит прогрессировать и станет важной частью проекта на ближайшие годы.

После подписания нового контракта Кински не скрывал положительных эмоций. Голкипер признался, что чувствует поддержку со стороны клуба и счастлив получить возможность продолжить карьеру в составе лондонской команды.

«Я очень счастлив и чувствую доверие клуба. Когда я приехал сюда 18 месяцев назад, рассчитывал бороться за место в команде, чтобы надевать эту футболку каждую неделю. Это был большой путь, уже целая история. С нетерпением жду того, что ждет меня впереди в ближайшие месяцы и годы. Все в клубе чувствуют, что мы можем провести успешный сезон. Я хочу внести свой вклад в это. Мы хотим дать болельщикам то, чего они хотят и чего заслуживает наш клуб», — заявил футболист после подписания соглашения.

Антонин Кински присоединился к «Тоттенхэму» в январе 2025 года, перейдя из пражской «Славии». За относительно короткое время чешский вратарь сумел адаптироваться к требованиям английского футбола и заслужить доверие тренерского штаба. Несмотря на высокую конкуренцию за место в стартовом составе, он продолжал работать над своим развитием и постепенно получал все больше возможностей проявить себя.

В минувшем сезоне Кински принял участие в десяти официальных матчах за «Тоттенхэм». В трех из них ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, продемонстрировав уверенную игру на линии и хорошие навыки взаимодействия с защитниками. Эти выступления стали важным аргументом в пользу продления сотрудничества между клубом и футболистом.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость чешского голкипера составляет около 15 миллионов евро. Однако в самом «Тоттенхэме» считают, что потенциал Кински значительно выше, а его прогресс позволяет рассчитывать на дальнейший рост как спортивной, так и трансферной ценности игрока.

Продление контракта с молодым вратарем стало частью стратегии лондонского клуба по сохранению перспективных футболистов и формированию конкурентоспособного состава. В новом сезоне «Тоттенхэм» намерен бороться за высокие места во внутренних турнирах и успешно выступить на международной арене, а Антонин Кински надеется сыграть заметную роль в достижении этих целей и оправдать оказанное ему доверие.