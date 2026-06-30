Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар и вышла на Бразилию в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 30-06-2026 22:30

Сборная Норвегии успешно преодолела стадию 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, обыграв национальную команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1. Победа позволила скандинавской сборной продолжить борьбу за главный трофей мирового футбола, а в следующем раунде турнира ей предстоит встретиться с одним из главных фаворитов соревнований — сборной Бразилии.

Матч состоялся на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (штат Техас, США) и полностью оправдал ожидания болельщиков. Обе команды действовали активно с первых минут, стараясь навязать сопернику свой стиль игры. Несмотря на высокий темп встречи, долгое время оборона обеих сборных успешно справлялась со своими обязанностями.

Счет был открыт на 39-й минуте. Полузащитник сборной Норвегии Антонио Нуса воспользовался одной из немногочисленных возможностей в первом тайме и точным ударом вывел свою команду вперед. Забитый мяч позволил норвежцам уйти на перерыв, имея минимальное преимущество.

Во второй половине встречи сборная Кот-д'Ивуара заметно прибавила и стала чаще угрожать воротам соперника. Усилия африканской команды принесли результат на 74-й минуте, когда Амад Диалло сумел восстановить равновесие, вернув интригу в противостояние. После этого игра стала еще более открытой, а обе сборные стремились избежать дополнительного времени.

Решающим моментом встречи стал эпизод на 86-й минуте. Лидер норвежской сборной Эрлинг Холанд в очередной раз подтвердил свой высокий класс, оказавшись в нужном месте в штрафной площади соперника и отправив мяч в сетку ворот. Этот гол принес Норвегии победу со счетом 2:1 и стал ключевым в борьбе за путевку в следующий раунд чемпионата мира.

Благодаря этому успеху команда продолжит выступление на мировом первенстве и в 1/8 финала встретится со сборной Бразилии, которая ранее в драматичном матче одержала волевую победу над Японией. Предстоящее противостояние обещает стать одним из самых ярких на этой стадии турнира, ведь на поле сойдутся две команды, обладающие мощным атакующим потенциалом и игроками мирового уровня.

Для сборной Кот-д'Ивуара чемпионат мира завершился уже на первом этапе плей-офф. Несмотря на достойную игру и самоотверженную борьбу до последних минут, африканская команда не сумела сдержать давление норвежцев в концовке встречи. Норвегия же продолжает путь к своей главной цели — борьбе за первый в истории титул чемпиона мира, а Эрлинг Холанд вновь подтвердил статус лидера команды, забив решающий мяч в одном из самых важных матчей турнира.