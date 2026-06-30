«Марсель» официально объявил об уходе Хабиба Бея

Дата публикации: 30-06-2026 22:32

Французский «Марсель» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Хабибом Беем. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте клуба. Таким образом, специалист покинул свой пост спустя несколько месяцев после назначения, завершив работу с провансальцами по окончании сезона.

В обращении клуб поблагодарил наставника за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере. Причины прекращения сотрудничества в официальном сообщении не уточняются, однако решение стало итогом анализа результатов команды в завершившемся сезоне.

Хабиб Бей возглавил «Марсель» в феврале 2026 года, сменив предыдущего наставника в непростой для клуба период. Перед тренером стояла задача стабилизировать результаты команды и сохранить ее позиции в верхней части турнирной таблицы Лиги 1. Несмотря на отдельные успешные матчи, добиться стабильности под его руководством так и не удалось.

За время работы в «Марселе» специалист провел во главе команды 13 официальных встреч. Под его руководством провансальцы одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Такая статистика отражает нестабильность результатов, которая сопровождала команду на протяжении заключительной части сезона.

По итогам чемпионата Франции «Марсель» занял пятое место в турнирной таблице Лиги 1. Для клуба с высокими амбициями такой результат сложно назвать полностью удовлетворительным, поскольку руководство традиционно рассчитывает на борьбу за самые высокие позиции и успешное выступление в еврокубках. Именно поэтому после завершения сезона было принято решение начать новый этап с другим главным тренером.

До прихода в «Марсель» Хабиб Бей успел зарекомендовать себя во французском футболе благодаря работе с «Ренном» и «Ред Стар». Молодой специалист считался одним из наиболее перспективных тренеров страны, однако период в одном из самых популярных клубов Франции оказался для него непростым испытанием.

Теперь руководство «Марселя» сосредоточится на поиске нового наставника, который сможет вернуть команду в число главных претендентов на титулы и обеспечить более стабильные результаты. В ближайшее время ожидается активизация переговоров с кандидатами на вакантный пост, поскольку клуб намерен как можно раньше определить тренера, который начнет подготовку команды к следующему сезону и займется формированием обновленного состава.