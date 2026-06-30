Мальдини может получить руководящую должность в сборной Италии

Дата публикации: 30-06-2026 22:34

В итальянском футболе могут произойти масштабные кадровые изменения после неудачного завершения квалификации к чемпионату мира 2026 года. Новый президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго уже приступил к формированию обновленной структуры национальной команды и сделал первый важный шаг, предложив легенде итальянского футбола Паоло Мальдини занять пост технического директора сборной.

По имеющейся информации, руководство федерации рассчитывает привлечь бывшего капитана «Милана» к работе над долгосрочным развитием национальной команды. Опыт Мальдини как одного из самых авторитетных футбольных функционеров Италии рассматривается в FIGC как важный фактор, который поможет вернуть сборную на прежний уровень. Однако окончательного ответа от экс-футболиста пока не поступило. Источники отмечают, что Мальдини не спешит принимать решение и продолжает оценивать возможные перспективы работы в федерации.

Параллельно FIGC ведет поиски нового главного тренера национальной команды. После увольнения Дженнаро Гаттузо федерация рассматривает сразу несколько кандидатов, способных возглавить процесс перестройки сборной. Главными претендентами на эту должность считаются Роберто Манчини и Антонио Конте — два специалиста, хорошо знакомые с итальянским футболом и обладающие большим международным опытом.

Сообщается, что Манчини готов вернуться в сборную Италии и согласен работать за зарплату в размере от двух до двух с половиной миллионов евро в год. Однако внутри федерации все больше сторонников кандидатуры Антонио Конте. Его назначение потребует значительно больших финансовых затрат: предполагается, что годовой оклад специалиста может приблизиться к четырем миллионам евро.

Необходимость столь серьезных изменений связана с последними неудачами национальной команды. В решающем матче плей-офф за право выступить на чемпионате мира 2026 года сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказались боснийские футболисты, победившие со счетом 4:1. Это поражение стало серьезным ударом по репутации итальянского футбола и привело к отставке главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Теперь перед новым руководством FIGC стоит задача не только подобрать сильного наставника, но и выстроить современную систему управления национальной командой. Приглашение Паоло Мальдини на пост технического директора может стать первым шагом в масштабной реформе, целью которой является возвращение сборной Италии в число ведущих футбольных держав мира и успешная подготовка к следующим крупным международным турнирам.