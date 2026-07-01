Франция уверенно разгромила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 03:12

Сборная Франции уверенно преодолела стадию 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, одержав убедительную победу над национальной командой Швеции со счетом 3:0. Подопечные французского тренерского штаба полностью контролировали ход встречи и без особых проблем оформили выход в следующий раунд мирового первенства.

Матч состоялся на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, а главным арбитром встречи стал нидерландский рефери Данни Маккели. Французская команда с первых минут продемонстрировала высокий темп игры, уверенно владела мячом и регулярно создавала опасные моменты у ворот соперника.

Главным героем встречи стал капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Нападающий оформил дубль, вновь подтвердив статус одного из лучших футболистов современности. Его скорость, техника и умение оказываться в нужном месте стали серьезной проблемой для обороны шведской команды, которая так и не сумела найти эффективный способ сдержать лидера французской атаки.

Еще один мяч в ворота сборной Швеции забил Брэдли Баркола. Молодой нападающий удачно воспользовался своим моментом и окончательно снял вопросы относительно победителя встречи. Гол Баркола стал логичным завершением атакующего превосходства французов, которые на протяжении всего матча выглядели значительно сильнее своего соперника.

Шведская сборная пыталась навязать борьбу и периодически отвечала контратаками, однако организованная игра французской обороны практически не оставила сопернику реальных шансов отличиться. В итоге встреча завершилась уверенной победой Франции со счетом 3:0, что позволило команде без лишних нервов пробиться в число 16 сильнейших сборных турнира.

В следующем раунде чемпионата мира Франция встретится со сборной Парагвая, которая ранее преподнесла одну из главных сенсаций плей-офф, выбив Германию в серии пенальти. Матч состоится 5 июля и обещает стать одним из самых интригующих противостояний стадии 1/8 финала. Французская команда подойдет к этой игре в статусе фаворита, однако успех Парагвая в предыдущем раунде показал, что недооценивать южноамериканскую сборную крайне опасно.

Убедительная победа над Швецией еще раз подтвердила высокие амбиции сборной Франции на нынешнем чемпионате мира. Команда демонстрирует сбалансированный футбол, надежную игру в обороне и высокую эффективность в атаке, а Килиан Мбаппе продолжает вести партнеров вперед, подтверждая, что именно французы остаются одними из главных претендентов на завоевание титула чемпионов мира.