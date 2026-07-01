Мбаппе догнал Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 03:14

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил гонку лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 года после блестящего выступления в матче 1/16 финала против Швеции. Лидер французской команды оформил дубль, помог своей сборной одержать уверенную победу со счетом 3:0 и сделал еще один шаг к новым историческим достижениям.

Благодаря двум забитым мячам Мбаппе довел свой лицевой счет на нынешнем мировом первенстве до шести голов. По этому показателю он сравнялся с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси, который также имеет в активе шесть результативных ударов. При этом француз вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, поскольку провел на один матч больше. Если же учитывать среднюю результативность, аргентинец остается впереди, ведь ему понадобилось всего три встречи, тогда как Мбаппе сыграл уже четыре.

Еще более значимым оказался второй гол форварда в ворота сборной Швеции. Этот мяч стал для него уже 18-м за карьеру на чемпионатах мира. Таким образом, 26-летний нападающий еще сильнее приблизился к историческому рекорду Лионеля Месси, который остается лучшим бомбардиром в истории мировых первенств с 19 голами.

Высокая результативность Мбаппе на крупнейших международных турнирах давно перестала быть случайностью. Француз стабильно демонстрирует выдающуюся игру на чемпионатах мира, регулярно забивая в решающих матчах и помогая своей команде добиваться высоких результатов. Его скорость, техника и умение завершать атаки делают его одним из самых опасных нападающих современного футбола.

В поединке против Швеции капитан французской сборной вновь стал главным действующим лицом на поле. Два его точных удара заложили фундамент уверенной победы, а еще один мяч на свой счет записал Брэдли Баркола. В итоге Франция без особых проблем оформила выход в 1/8 финала, где продолжит борьбу за второй подряд выход в решающие стадии мирового первенства.

Следующим соперником команды станет сборная Парагвая, которая ранее сенсационно выбила Германию в серии пенальти. Для Мбаппе предстоящая встреча станет новой возможностью увеличить свой бомбардирский счет и, возможно, превзойти достижение Месси уже по итогам нынешнего турнира. Если француз сохранит нынешнюю результативность, он сможет не только выиграть «Золотую бутсу» чемпионата мира 2026 года, но и приблизиться к абсолютному рекорду по количеству голов в истории мировых первенств.