Куман ушел в отставку после вылета Нидерландов с ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 03:16

Сборная Нидерландов осталась без главного тренера после завершения выступления на чемпионате мира 2026 года. По имеющейся информации, Рональд Куман покинул свой пост вскоре после поражения команды от Марокко в 1/16 финала мирового первенства, поставив точку в очередном этапе своей работы с национальной сборной.

Решение об уходе было принято после болезненного вылета из турнира. В матче против Марокко нидерландская команда была близка к выходу в следующий раунд, однако упустила победу в концовке основного времени. После ничьей 1:1 судьба путевки в 1/8 финала решалась в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались марокканские футболисты, выигравшие со счетом 3:2.

Поражение вызвало серьезный общественный резонанс в Нидерландах. После матча в адрес тренерского штаба прозвучало немало критики, прежде всего из-за выбранной тактической схемы и недостаточно убедительной игры команды в атаке. Сам Куман ранее заявлял, что не обращает внимания на мнение критиков, подчеркивая, что всегда принимает решения, исходя из собственного профессионального видения.

Специалист возглавил национальную команду в 2023 году и за время своей работы стремился обновить состав, интегрировать молодых футболистов и подготовить сборную к борьбе за самые высокие места на крупных международных турнирах. Однако завершить этот проект громким успехом ему не удалось. Ранний вылет с чемпионата мира стал главным разочарованием для нидерландского футбола и, по всей видимости, окончательно повлиял на решение о прекращении сотрудничества.

За время работы Куман неоднократно сталкивался с необходимостью перестраивать игру команды, искать оптимальные сочетания игроков и адаптироваться к кадровым изменениям. Несмотря на отдельные успешные отрезки, добиться стабильных результатов на международной арене сборная так и не смогла.

Теперь Королевскому футбольному союзу Нидерландов предстоит определить нового главного тренера, который будет готовить команду к следующим официальным турнирам. Перед будущим наставником будет стоять непростая задача — вернуть сборной ее традиционный атакующий стиль, восстановить уверенность игроков после неудачи на чемпионате мира и вновь сделать Нидерланды одним из главных претендентов на международные трофеи.

Уход Кумана открывает новую страницу в истории национальной команды. В ближайшие недели руководство федерации, вероятно, начнет активный поиск кандидатов, способных возглавить сборную и провести ее через следующий этап обновления, сохранив статус одной из сильнейших футбольных стран Европы.