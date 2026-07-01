УЕФА наказал «Астон Виллу» за превышение расходов на состав

Дата публикации: 01-07-2026 03:18

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил финансовые санкции к английской «Астон Вилле» за нарушение правил, регулирующих контроль расходов на состав. Бирмингемский клуб получил один из самых крупных штрафов среди европейских команд за последнее время, однако значительная часть суммы будет носить условный характер и зависит от дальнейшего финансового состояния клуба.

По имеющейся информации, общий размер штрафа составил 22,5 миллиона евро. При этом «Астон Вилла» обязана выплатить только 7,5 миллиона евро. Остальные 15 миллионов станут подлежащими оплате лишь в том случае, если клуб не выполнит требования УЕФА по улучшению своих финансовых показателей или допустит новые нарушения в ближайшие отчетные периоды.

Такой механизм наказания отражает практику УЕФА, направленную не только на применение санкций, но и на стимулирование клубов к соблюдению финансовой дисциплины. Организация внимательно следит за соотношением доходов и расходов участников еврокубков, стремясь обеспечить устойчивое развитие европейского футбола и исключить чрезмерные траты на формирование состава.

Сообщается, что штраф «Астон Виллы» стал вторым по величине среди европейских клубов в текущем году. Более серьезное финансовое взыскание было наложено лишь на французский «Страсбург», который получил штраф в размере 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что для бирмингемского клуба подобные санкции не стали первым случаем. Еще в прошлом году «Астон Вилла» уже подвергалась наказанию со стороны УЕФА за нарушение финансовых требований. Тогда английский клуб был оштрафован на 11 миллионов евро, а нынешнее решение свидетельствует о том, что европейский футбольный союз продолжает внимательно контролировать финансовую деятельность команды.

В последние годы «Астон Вилла» активно инвестировала в усиление состава, стремясь закрепиться среди ведущих клубов английской Премьер-лиги и регулярно выступать в еврокубках. Однако масштабные расходы привели к тому, что клуб оказался под пристальным вниманием контролирующих органов УЕФА, которые оценивают соответствие финансовой политики действующему регламенту.

Теперь руководству «Астон Виллы» предстоит сосредоточиться не только на спортивных результатах, но и на соблюдении установленных финансовых требований. Если клуб сумеет стабилизировать свои экономические показатели и избежать новых нарушений, ему не придется выплачивать условную часть штрафа. В противном случае общая сумма санкций может достигнуть всех 22,5 миллиона евро, что станет серьезной финансовой нагрузкой для английского клуба.