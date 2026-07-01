Мексика уверенно обыграла Эквадор и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 08:12

Сборная Мексики уверенно преодолела стадию 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, одержав победу над национальной командой Эквадора со счетом 2:0. Хозяева турнира с первых минут выглядели более организованной командой, сумели реализовать свои моменты в первом тайме и без серьезных проблем довели встречу до победного завершения.

Матч состоялся на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико и прошел при мощной поддержке местных болельщиков. Обслуживала встречу судейская бригада во главе со словенским арбитром Славко Винчичем.

С первых минут мексиканцы взяли инициативу под свой контроль и регулярно создавали опасность у ворот соперника. Уже на 22-й минуте хозяева турнира открыли счет. Отличился Хулиан Киньонес, который удачно завершил одну из атак своей команды и заставил трибуны взорваться овациями.

Эквадор попытался быстро восстановить равновесие, однако защита мексиканской сборной действовала надежно и практически не позволяла сопернику создавать реальные голевые моменты. Более того, спустя девять минут Мексика увеличила свое преимущество. На 31-й минуте опытный форвард Рауль Хименес воспользовался ошибкой обороны эквадорцев и отправил второй мяч в сетку ворот, установив окончательный счет встречи — 2:0.

Во втором тайме мексиканцы грамотно контролировали ход игры, не позволяя сопернику вернуться в матч. Эквадор пытался изменить ситуацию за счет замен и более агрессивной игры в атаке, однако добиться успеха так и не смог.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов встречи стал инцидент уже в компенсированное время. На 90+5-й минуте защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье получил прямую красную карточку. Во время словесной перепалки с соперником футболист прикрыл рот руками, что, согласно новым изменениям в футбольных правилах, было расценено арбитром как нарушение, повлекшее удаление. Этот эпизод наверняка станет предметом активных обсуждений среди специалистов и болельщиков после окончания матча.

Благодаря уверенной победе сборная Мексики пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с победителем противостояния между Англией и ДР Конго. Эквадор же завершил свое выступление на мировом первенстве, не сумев преодолеть первый раунд плей-офф.

Для мексиканской команды этот успех стал важным подтверждением серьезности ее амбиций на домашнем турнире. Поддержка трибун, уверенная игра в обороне и эффективные действия в атаке позволяют болельщикам рассчитывать, что команда сможет продолжить борьбу за высокие места и преподнести еще не одну сенсацию на чемпионате мира 2026 года.