Мексиканец Мора стал вторым самым молодым игроком плей-офф ЧМ после Пеле

Дата публикации: 01-07-2026 08:16

Сборная Мексики уверенно преодолела стадию 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, обыграв Эквадор со счетом 2:0, однако одним из главных событий встречи стал не только выход хозяев турнира в следующий раунд, но и историческое достижение юного полузащитника Хильберто Моры.

Матч прошел на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико под руководством словенского арбитра Славко Винчича. Мексиканская команда с первых минут выглядела увереннее соперника, контролировала ход встречи и заслуженно добилась победы, которая позволила ей продолжить борьбу за титул чемпиона мира.

Однако особое внимание после финального свистка было приковано к 17-летнему Хильберто Море. Выйдя в стартовом составе, молодой футболист вошел в историю мировых первенств. На момент матча ему исполнилось 17 лет и 259 дней, благодаря чему он стал вторым самым молодым игроком, когда-либо начинавшим матч плей-офф чемпионата мира с первых минут.

Выше в этом уникальном списке остается только легендарный Пеле. Бразильская звезда установила свое достижение на чемпионате мира 1958 года, когда вышла в стартовом составе на матч против Уэльса в возрасте 17 лет и 239 дней. Таким образом, между двумя рекордами прошло почти семь десятилетий, а имя мексиканского таланта теперь навсегда оказалось рядом с одним из величайших футболистов в истории мирового футбола.

Несмотря на юный возраст, Мора уверенно провел встречу и не выглядел чужим на фоне более опытных партнеров. Доверие тренерского штаба к молодому полузащитнику подтвердило, что в Мексике рассчитывают на него как на одного из лидеров нового поколения национальной команды.

Что касается самого матча, мексиканцы обеспечили себе преимущество еще в первом тайме и уверенно довели встречу до победы. Благодаря этому успеху сборная Мексики вышла в 1/8 финала, где встретится с победителем противостояния между Англией и ДР Конго. Эквадор, в свою очередь, завершил выступление на чемпионате мира уже на первой стадии плей-офф.

Историческое достижение Хильберто Моры стало одним из самых ярких событий текущего мирового первенства. Для самого футболиста этот матч уже вошел в историю, а для мексиканских болельщиков стал подтверждением того, что в стране появляется новое поколение талантов, способных в будущем стать лицом национальной сборной и продолжить традиции мексиканского футбола на крупнейших международных турнирах.