Холанд заявил, что победа на ЧМ-2026 навсегда изменит Норвегию

Дата публикации: 01-07-2026 08:23

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после победы своей команды над Кот-д'Ивуаром в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Форвард признался, что этот успех имеет огромное значение не только для футболистов, но и для всей страны, которая переживает один из самых ярких моментов в истории национального футбола.

В напряженном поединке норвежцы одержали победу со счетом 2:1. Команда открыла счет еще в первом тайме благодаря точному удару Антонио Нусы, однако после перерыва соперник сумел восстановить равновесие. Решающий мяч на 86-й минуте забил именно Холанд, который вновь подтвердил свой статус лидера сборной и принес ей путевку в следующий раунд мирового первенства.

После финального свистка форвард не скрывал своих чувств и отметил, что нынешний успех способен оставить глубокий след в истории норвежского спорта.

«Приятно видеть, что это так много значит для всей Норвегии. Думаю, это навсегда изменит Норвегию. Я чувствую, что это ещё больше сплачивает нас, это просто трогательно», — сказал Холанд.

По словам нападающего, команда ощущает невероятную поддержку болельщиков и понимает, насколько важен этот результат для миллионов жителей страны. Холанд подчеркнул, что подобные победы объединяют людей, создают особую атмосферу вокруг сборной и вдохновляют новое поколение футболистов.

Благодаря успеху в матче с Кот-д'Ивуаром сборная Норвегии продолжила борьбу за главный трофей мирового футбола. Теперь команду Столе Сольбаккена ждет одно из самых серьезных испытаний турнира — встреча с пятикратными чемпионами мира, сборной Бразилии. Южноамериканская команда ранее также пробилась в 1/8 финала, одержав волевую победу над Японией со счетом 2:1.

Предстоящее противостояние обещает стать одним из центральных событий стадии плей-офф. Особое внимание будет приковано к дуэли Эрлинга Холанда с обороной бразильцев, ведь именно лидер норвежской сборной остается главной ударной силой своей команды и уже не раз демонстрировал способность решать исход самых важных матчей.

Для Норвегии выход в 1/8 финала уже стал значимым достижением, однако внутри команды никто не собирается останавливаться на достигнутом. Холанд и его партнеры рассчитывают продолжить успешное выступление на чемпионате мира и доказать, что способны на равных бороться с сильнейшими сборными планеты.