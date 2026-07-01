Арне Слот вошёл в число кандидатов на пост тренера сборной Нидерландов

Дата публикации: 01-07-2026 14:51

Нидерландский специалист Арне Слот вошел в число основных претендентов на пост главного тренера сборной Нидерландов. После завершения чемпионата мира 2026 года руководство Королевского футбольного союза приступило к поиску нового наставника, и бывший рулевой «Ливерпуля» считается одним из наиболее привлекательных кандидатов на вакантную должность.

По имеющейся информации, представители федерации уже провели первые контакты с потенциальными кандидатами. Официального решения пока не принято, однако процесс выбора нового главного тренера уже стартовал. Руководство стремится как можно быстрее определиться с наставником, который будет готовить национальную команду к следующим международным турнирам.

Необходимость кадровых изменений возникла после завершения работы Рональда Кумана. Его уход был подтвержден сразу после окончания выступления сборной Нидерландов на чемпионате мира. Контракт специалиста подошел к концу, а стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Выступление «оранжевых» на мировом первенстве оказалось неудачным. В 1/16 финала нидерландцы встречались со сборной Марокко. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, после чего судьба путевки в следующий раунд решалась в серии пенальти. Более точными оказались марокканские футболисты, выигравшие серию со счетом 3:2 и оставившие Нидерланды за бортом турнира.

На фоне этого поражения в стране началась активная дискуссия о будущем национальной команды. В Королевском футбольном союзе считают, что сборной необходим новый этап развития, а назначение современного специалиста должно помочь вернуть команду в число сильнейших сборных мира.

Арне Слот выглядит одним из наиболее логичных вариантов. За последние годы он заслужил репутацию одного из самых прогрессивных тренеров Европы благодаря яркому атакующему стилю игры, умению развивать молодых футболистов и добиваться высоких результатов. Последним местом его работы был английский «Ливерпуль», с которым он выиграл чемпионат Англии в сезоне-2024/2025. Под его руководством мерсисайдцы демонстрировали зрелищный футбол и успешно боролись за национальные трофеи.

Весной 2026 года «Ливерпуль» официально объявил об уходе Слота с поста главного тренера. С тех пор специалист остается без клуба, что делает его кандидатуру особенно привлекательной для федерации, поскольку он может приступить к работе без необходимости вести переговоры с другой командой.

В ближайшее время Королевский футбольный союз Нидерландов продолжит консультации с претендентами на должность главного тренера. Если выбор будет сделан в пользу Арне Слота, национальная команда получит наставника, который уже доказал свою способность строить конкурентоспособные коллективы и добиваться успехов на самом высоком уровне европейского футбола.