Дешам стал самым побеждающим тренером в истории чемпионатов мира

Дата публикации: 01-07-2026 14:54

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вписал свое имя в историю мирового футбола, установив новый рекорд по количеству побед на чемпионатах мира среди всех наставников. Успех французской команды в матче 1/16 финала ЧМ-2026 позволил 57-летнему специалисту одержать уже 17-ю победу на мировых первенствах и единолично возглавить исторический рейтинг.

До этого достижения рекорд принадлежал легендарному немецкому тренеру Хельмуту Шёну, который руководил сборной ФРГ и за годы своей работы добился 16 побед на чемпионатах мира. На протяжении десятилетий этот результат оставался непревзойденным, однако нынешний турнир стал историческим для французского специалиста.

Юбилейная, семнадцатая победа была одержана в матче 1/16 финала против сборной Швеции. Французы уверенно выиграли со счетом 3:0, полностью контролируя ход встречи. Главным героем матча стал капитан команды Килиан Мбаппе, оформивший дубль, еще один мяч записал на свой счет Брэдли Баркола. Благодаря этому успеху сборная Франции пробилась в 1/8 финала и продолжила борьбу за второй в своей истории титул чемпиона мира под руководством Дешама.

Сам специалист возглавляет национальную команду с 2012 года и за это время стал одним из самых успешных тренеров в истории французского футбола. Под его руководством сборная Франции добилась впечатляющих результатов на крупнейших международных турнирах. В 2018 году команда завоевала золотые медали чемпионата мира в России, а спустя четыре года дошла до финала мирового первенства в Катаре, где лишь в серии пенальти уступила Аргентине.

Помимо успехов на чемпионатах мира, Дешам неоднократно выводил французскую сборную в решающие стадии крупных турниров, сформировав коллектив, который на протяжении более десяти лет остается одним из сильнейших в мировом футболе. Его умение сочетать опытных игроков с молодыми талантами позволило Франции сохранить высокий уровень результатов на протяжении нескольких циклов.

Новый рекорд стал очередным подтверждением выдающейся работы французского наставника. Семнадцать побед на чемпионатах мира — показатель не только высокого класса тренера, но и исключительной стабильности команды на самом престижном футбольном турнире планеты.

Теперь у Дешама есть возможность еще больше улучшить собственное достижение. Сборная Франции продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике. В 1/8 финала французская команда встретится со сборной Парагвая, а каждая последующая победа будет увеличивать рекорд, который уже вошел в историю мирового футбола.