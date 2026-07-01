Переговоры по Роджерсу продолжаются: «Астон Вилла» требует €150 млн

Дата публикации: 01-07-2026 14:56

Лондонский «Арсенал» продолжает активно работать над трансфером полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Несмотря на высокую стоимость футболиста, «канониры» не отказались от идеи подписания одного из самых ярких английских игроков минувшего сезона и уже добились определенного прогресса в переговорах с окружением футболиста.

По имеющейся информации, руководство «Астон Виллы» оценило 23-летнего хавбека в 150 миллионов евро. Именно такую сумму бирмингемский клуб считает справедливой компенсацией за игрока, который за последние два сезона превратился в одного из лидеров команды и значительно повысил свою рыночную стоимость.

В «Арсенале» прекрасно понимают, что заключить сделку на таких условиях будет крайне непросто. Поэтому лондонский клуб рассматривает различные варианты достижения договоренности. Помимо попыток снизить итоговую стоимость трансфера, руководство «канониров» изучает возможность согласования более гибкой схемы платежей, включающей бонусы и выплаты несколькими траншами.

На данный момент официальное предложение в адрес «Астон Виллы» еще не направлено. Однако переговорный процесс продолжается, а представители обоих клубов поддерживают постоянный контакт. В Лондоне рассчитывают, что конструктивный диалог позволит приблизить позиции сторон и создать условия для возможного оформления сделки.

Высокая оценка Роджерса объясняется не только его возрастом, но и впечатляющей статистикой. В сезоне-2025/2026 английский полузащитник принял участие в 55 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Благодаря универсальности, высокой работоспособности и способности одинаково эффективно действовать как в центре поля, так и ближе к атаке, он считается одним из самых перспективных игроков английского футбола.

Дополнительным фактором, укрепляющим позиции «Астон Виллы» на переговорах, является долгосрочный контракт футболиста. Действующее соглашение Роджерса с бирмингемским клубом рассчитано до лета 2031 года, поэтому руководство не испытывает необходимости срочно продавать одного из своих ключевых исполнителей и может диктовать собственные условия потенциальным покупателям.

В настоящее время Роджерс находится в расположении сборной Англии, которая продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года. Полузащитник готовится к матчу 1/16 финала против ДР Конго, поэтому все вопросы, связанные с его клубным будущим, вероятнее всего, будут решаться уже после завершения участия национальной команды в турнире. Тем не менее «Арсенал» намерен сохранить высокий интерес к игроку и продолжить работу над одним из самых сложных трансферов нынешнего летнего окна.