Маркус Рашфорд открыт к продолжению карьеры в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 01-07-2026 14:59

Будущее Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед» вновь приобрело позитивный оттенок. Нападающий дал понять руководству клуба, что готов рассмотреть вариант продолжения карьеры на «Олд Траффорд» и намерен побороться за место в составе под руководством нового главного тренера Майкла Кэррика.

По имеющейся информации, несколько дней назад состоялась встреча представителей футболиста с руководством «Манчестер Юнайтед». Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, а одной из главных тем обсуждения стала полноценная реинтеграция 28-летнего форварда в первую команду. Стороны также затронули вопросы участия игрока в предсезонной подготовке и его роли в обновленном проекте клуба.

В последние месяцы вокруг будущего Рашфорда ходило множество слухов. После сезона, проведенного вне основной обоймы манкунианцев, вероятность его окончательного ухода оценивалась достаточно высоко. Однако нынешняя позиция самого футболиста свидетельствует о том, что он не намерен окончательно закрывать для себя страницу, связанную с клубом, в котором прошла вся его профессиональная карьера.

Несмотря на то что летнее трансферное окно остается открытым еще несколько недель, а интерес к англичанину сохраняют несколько европейских клубов, приоритетом для самого Рашфорда на данный момент является возможность проявить себя именно в составе «Манчестер Юнайтед». Форвард рассчитывает воспользоваться сменой тренерского штаба, чтобы начать новый этап своей карьеры и вернуть себе статус одного из лидеров команды.

Вместе с тем окончательное решение о будущем нападающего пока не принято. Если в ближайшее время поступит предложение, которое устроит все стороны, вариант с трансфером по-прежнему остается возможным. Однако сейчас вероятность того, что Рашфорд останется на «Олд Траффорд», выглядит значительно выше, чем еще несколько недель назад.

Для Майкла Кэррика потенциальное сохранение воспитанника клуба также может стать важным элементом построения новой команды. Новый наставник заинтересован в том, чтобы вернуть лучшую версию Рашфорда, который в предыдущие годы неоднократно демонстрировал способность решать исход ключевых матчей и был одним из самых результативных игроков «Юнайтед».

Предстоящая предсезонная подготовка может стать определяющим этапом для обеих сторон. Именно в ближайшие недели станет понятно, насколько успешно пройдет возвращение нападающего в основной состав и сможет ли он вновь занять важное место в системе «Манчестер Юнайтед». Пока же все сигналы свидетельствуют о том, что Рашфорд настроен доказать свою ценность клубу и начать новую главу карьеры в родной команде.