«Барселона» официально продлила контракт с Андреасом Кристенсеном

Дата публикации: 01-07-2026 15:02

«Барселона» официально объявила о продлении контракта с центральным защитником Андреасом Кристенсеном. Каталонский клуб сохранил в своем составе опытного датского футболиста, заключив с ним новое соглашение, которое будет действовать до лета 2028 года.

О продлении сотрудничества пресс-служба клуба сообщила на официальном сайте, а также в социальных сетях, сопроводив публикацию лаконичной фразой: «Всё ещё сине-гранатовый». Таким образом, руководство «Барселоны» подтвердило, что продолжает рассчитывать на 30-летнего защитника как на одного из важных игроков оборонительной линии.

Кристенсен присоединился к каталонскому клубу летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента после завершения контракта с лондонским «Челси». Трансфер оказался весьма выгодным для испанского гранда, поскольку клуб получил футболиста высокого уровня без выплаты компенсации.

За время выступлений в составе «Барселоны» датчанин провел 98 официальных матчей во всех турнирах. На его счету пять забитых мячей и три результативные передачи. Помимо надежной игры в обороне, Кристенсен неоднократно приносил команде пользу при розыгрыше стандартных положений, успешно подключаясь к атакам.

При этом последние два сезона оказались для защитника непростыми. Из-за серии травм он был вынужден пропустить значительное количество матчей и за этот период принял участие лишь в 24 встречах. Несмотря на проблемы со здоровьем, руководство «Барселоны» сохранило доверие к футболисту, посчитав, что его опыт, игровые качества и лидерские способности остаются важными для команды.

Предыдущий контракт Кристенсена истекал летом 2026 года, однако стороны заранее договорились о его продлении еще на два сезона. Новое соглашение позволит защитнику продолжить выступления за каталонцев как минимум до завершения сезона-2027/2028.

Продление контракта с датчанином подтверждает стремление «Барселоны» сохранить баланс между опытными футболистами и молодыми игроками. В клубе рассчитывают, что при отсутствии проблем со здоровьем Кристенсен сможет вновь стать одним из ключевых исполнителей в центре обороны и помочь команде в борьбе за титулы как на внутренней, так и на международной арене.

Теперь внимание защитника будет сосредоточено на подготовке к новому сезону, в котором «Барселона» намерена вновь бороться за победу в Ла Лиге, национальном Кубке и еврокубках. Продление контракта стало еще одним подтверждением того, что тренерский штаб и руководство клуба по-прежнему высоко ценят профессиональные качества опытного датского футболиста.