Трамп задекларировал подаренные Инфантино билеты на ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 15:04

Президент США Дональд Трамп опубликовал ежегодный финансовый отчет, в котором раскрыл информацию о подарках, полученных в течение отчетного периода. Среди них оказались билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, которые, согласно документам, были вручены американскому лидеру президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Как следует из опубликованной декларации, Инфантино подарил Трампу десять билетов на игры мирового первенства. Их общая стоимость оценивается в 15 тысяч долларов. Эти данные содержатся в официальном финансовом отчете, где перечислены все подарки, подлежащие обязательному декларированию в соответствии с действующими требованиями.

Всего, согласно документам, общая стоимость полученных Трампом подарков превысила 370 тысяч долларов. Значительную часть этой суммы составили приглашения на различные спортивные мероприятия. Помимо билетов на чемпионат мира по футболу, в декларации указаны десять билетов на Супербоул общей стоимостью 50 тысяч долларов, а также приглашения на ряд других крупных спортивных событий.

Публикация подобных сведений является частью ежегодной процедуры финансовой отчетности, которую проходят высокопоставленные государственные должностные лица США. В документах отражаются подарки, стоимость которых превышает установленный законодательством порог и подлежит обязательному раскрытию.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Это первое мировое первенство в истории, организованное сразу тремя государствами, а также первый чемпионат мира с участием 48 национальных сборных.

Финальный матч турнира состоится на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке, который станет главной ареной мирового первенства. Организаторы ожидают, что чемпионат мира станет одним из самых посещаемых и коммерчески успешных спортивных событий в истории футбола благодаря расширенному формату и проведению матчей на крупнейших стадионах Северной Америки.

Появление информации о билетах, подаренных президентом ФИФА, вызвало широкий общественный интерес, поскольку подобные сведения впервые были официально отражены в финансовой декларации президента США. При этом сам факт включения подарков в отчет свидетельствует о соблюдении требований законодательства о раскрытии информации, регулирующего деятельность американских государственных должностных лиц.