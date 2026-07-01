«Ливерпуль» официально подписал защитника «Ренна» Жереми Жаке

Дата публикации: 01-07-2026 15:06

«Ливерпуль» официально объявил о подписании центрального защитника Жереми Жаке. Перспективный французский футболист перешел из «Ренна» и заключил с английским клубом долгосрочное соглашение, которое будет действовать до лета 2031 года.

О завершении трансфера пресс-служба мерсисайдцев сообщила на официальном сайте клуба. Для 20-летнего защитника переход в «Ливерпуль» стал самым важным этапом в карьере и возможностью проявить себя в одном из сильнейших чемпионатов мира.

После подписания контракта Жаке не скрывал своих эмоций и признался, что осуществил давнюю мечту.

«Я очень рад. Первые впечатления отличные, счастлив наконец-то быть здесь. Когда увидел базу, сразу представил себя тут. Мне комфортно, жду не дождусь старта. Для меня это большая мечта — выступать за такой большой клуб, как "Ливерпуль"», — заявил французский защитник.

Жаке является воспитанником академии «Ренна» и считается одним из наиболее перспективных молодых центральных защитников Франции. За основную команду родного клуба он провел 33 официальных матча, причем 21 из них пришелся на сезон-2025/2026. Именно в последнем чемпионате футболист сумел закрепиться в основном составе и привлечь внимание ведущих европейских клубов.

Развитию защитника способствовала и аренда в «Клермон». За этот клуб Жаке сыграл 24 матча, получив необходимую игровую практику на взрослом уровне. После возвращения в «Ренн» он быстро стал одним из ключевых игроков обороны и подтвердил свой высокий потенциал.

Впрочем, минувший сезон оказался для француза не самым простым. В феврале он получил травму плеча, из-за которой был вынужден пропустить часть кампании. Несмотря на это, скауты «Ливерпуля» продолжали внимательно следить за прогрессом футболиста и сохранили уверенность в его перспективах.

В английском клубе рассчитывают, что Жаке постепенно адаптируется к требованиям Премьер-лиги и станет важной частью оборонительной линии команды. Молодой возраст, хорошие физические данные, уверенная игра в единоборствах и умение начинать атаки делают его одним из самых интересных молодых защитников своего поколения.

Под каким игровым номером француз будет выступать за «Ливерпуль», клуб объявит позднее. В ближайшее время Жаке присоединится к новой команде, пройдет предсезонную подготовку и начнет борьбу за место в стартовом составе. Руководство мерсисайдцев рассматривает его подписание как инвестицию в будущее и рассчитывает, что француз сможет стать одним из лидеров обороны команды на долгие годы.