«Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника «Майнца» Каисю Сано

Дата публикации: 01-07-2026 15:08

Полузащитник «Майнца» Каисю Сано оказался в центре внимания сразу нескольких ведущих европейских клубов после успешного выступления на чемпионате мира 2026 года. Наиболее серьезный интерес к японскому футболисту проявляет «Ливерпуль», однако в борьбу за одного из самых перспективных игроков Бундеслиги также готовы вступить «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

По имеющейся информации, скаутские службы этих клубов внимательно следят за развитием 24-летнего хавбека и уже начали изучать возможность его приобретения в текущее трансферное окно. Особенно активен в этом направлении «Ливерпуль», который продолжает работу над усилением средней линии перед новым сезоном.

Интерес к Сано значительно усилился после его яркого выступления в матче 1/16 финала чемпионата мира против сборной Бразилии. Несмотря на поражение Японии со счетом 1:2, именно японский полузащитник открыл счет в матче, эффектно поразив ворота соперника дальним ударом. Этот мяч стал для него первым в составе национальной команды и привлек дополнительное внимание со стороны европейских грандов.

Однако интерес к футболисту обусловлен не только удачной игрой на мировом первенстве. На протяжении всего сезона-2025/2026 Сано демонстрировал стабильный уровень выступлений в составе «Майнца». Во всех турнирах он принял участие в 48 матчах, забил два мяча и записал на свой счет пять результативных передач. При этом статистика не в полной мере отражает его вклад в игру команды: японец считается одним из самых работоспособных полузащитников Бундеслиги, эффективно действует как при разрушении атак соперника, так и при организации собственных наступлений.

Руководство «Майнца» не планирует легко расставаться с одним из своих ключевых игроков. Действующий контракт Сано рассчитан до лета 2028 года, что позволяет немецкому клубу занимать сильную позицию на переговорах. По предварительным оценкам, потенциальным покупателям придется заплатить за трансфер от 50 до 60 миллионов евро.

Для «Ливерпуля» подписание Сано может стать частью масштабного обновления центра поля. В клубе высоко оценивают универсальность японца, его высокий объем работы, дисциплину и способность играть сразу на нескольких позициях в полузащите. Аналогичные качества привлекают и другие заинтересованные клубы, поэтому борьба за футболиста обещает стать одной из самых интересных историй нынешнего трансферного окна.

Ожидается, что после завершения выступления сборной Японии на чемпионате мира переговоры вокруг будущего Сано станут более активными. Если интерес со стороны европейских грандов сохранится, «Майнцу» будет непросто удержать одного из своих лидеров, особенно в случае поступления предложения, соответствующего финансовым требованиям клуба.