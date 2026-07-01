Клопп может вернуться к тренерской работе ради сборной Германии

Дата публикации: 01-07-2026 15:10

Юрген Клопп может вернуться к тренерской деятельности уже в ближайшем будущем. По информации известного журналиста Фабрицио Романо, бывший наставник «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» заинтересован в возможности возглавить сборную Германии, если соответствующее предложение поступит от Немецкого футбольного союза.

После ухода из «Ливерпуля» немецкий специалист взял паузу в карьере, решив отдохнуть после многих лет напряженной работы в клубном футболе. Тем не менее Клопп не исключает возвращения на тренерский мостик и положительно относится к перспективе работы с национальной командой своей страны.

По имеющимся данным, сам тренер готов рассмотреть предложение федерации и считает работу со сборной Германии привлекательным этапом своей карьеры. При этом никаких официальных переговоров между сторонами пока не проводилось, а интерес носит предварительный характер.

Ситуация вокруг поста главного тренера немецкой сборной обострилась после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года. Германия неожиданно завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю. Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались южноамериканцы. Это поражение вызвало серьезную волну критики в адрес тренерского штаба и поставило под сомнение будущее нынешнего наставника Юлиана Нагельсмана.

Несмотря на это, сам Нагельсман не намерен добровольно покидать занимаемую должность. По информации источников, специалист хотел бы продолжить работу с национальной командой и рассчитывает сохранить доверие руководства Немецкого футбольного союза. Окончательное решение о его будущем пока не принято, однако вероятность кадровых изменений после провального чемпионата мира остается высокой.

Юрген Клопп считается одним из самых успешных немецких тренеров современности. За годы работы в дортмундской «Боруссии» он дважды выигрывал чемпионат Германии, а затем добился выдающихся успехов с «Ливерпулем», приведя английский клуб к победам в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и ряде других престижных турниров. Его харизма, умение выстраивать командную игру и развивать футболистов сделали Клоппа одним из самых востребованных специалистов мирового футбола.

В случае приглашения в сборную Германии перед Клоппом будет стоять непростая задача — вернуть национальную команду на ведущие позиции после очередного неудачного выступления на крупном турнире. Пока же все зависит от решения Немецкого футбольного союза, которому предстоит определить, продолжит ли Юлиан Нагельсман работу со сборной или федерация начнет новый этап с одним из самых титулованных тренеров своего поколения.