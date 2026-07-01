Болельщик Лумумба не сможет поддержать команду в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 15:12

Один из самых известных болельщиков сборной ДР Конго Кука Мболадинга, которого футбольные поклонники знают под прозвищем Лумумба, может пропустить исторический матч своей национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Причиной стали визовые трудности, из-за которых фанат не смог получить разрешение на въезд в Соединенные Штаты.

По имеющейся информации, проблемы с оформлением документов возникли еще перед заключительным матчем группового этапа против сборной Узбекистана. Несмотря на предпринятые попытки урегулировать ситуацию, получить визу вовремя Мболадинге не удалось. Теперь существует серьезная вероятность того, что он не сможет лично присутствовать и на первом в истории ДР Конго матче плей-офф мирового первенства.

В 1/16 финала африканская сборная встретится с национальной командой Англии. Этот поединок станет знаковым событием для конголезского футбола, поскольку ранее команда никогда не принимала участия в матчах на выбывание чемпионата мира. Встреча состоится 1 июля, а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Кука Мболадинга давно стал настоящим символом национальной команды. Болельщик приобрел широкую известность благодаря своей необычной манере поддержки. Во время матчей он неподвижно стоит на трибунах с высоко поднятой рукой, повторяя знаменитую позу первого премьер-министра независимого Конго Патриса Лумумбы. Именно из-за этого образа поклонники футбола и журналисты стали называть его Лумумбой.

Со временем Мболадинга превратился в одного из самых узнаваемых фанатов африканского футбола. Его регулярно показывали телевизионные трансляции международных турниров, а фотографии с его участием неоднократно становились популярными в социальных сетях. Для многих болельщиков сборной ДР Конго он олицетворяет преданность национальной команде и неизменную поддержку независимо от результатов.

Отсутствие Лумумбы на трибунах станет заметной потерей для атмосферы вокруг сборной, особенно в столь важный исторический момент. Тем не менее футболисты ДР Конго постараются добиться успеха в матче против Англии и продолжить свое выступление на чемпионате мира. Для команды это шанс впервые выйти в 1/8 финала мирового первенства, а для миллионов болельщиков — возможность стать свидетелями нового достижения в истории национального футбола.