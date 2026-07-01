«Марсель» официально назначил Бруно Женезио главным тренером

Дата публикации: 01-07-2026 15:14

«Марсель» официально объявил о назначении Бруно Женезио на должность главного тренера команды. Французский специалист приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля 2026 года и начнет подготовку команды к новому сезону с целью вернуть клуб в борьбу за самые высокие места во французском чемпионате и на европейской арене.

О назначении сообщил официальный сайт провансальского клуба. Руководство «Марселя» отметило, что именно кандидатура Женезио наилучшим образом соответствует долгосрочной стратегии развития команды и амбициям клуба.

Президент «Марселя» Стефан Ришар подчеркнул, что выбор нового наставника был сделан после тщательного анализа различных кандидатур.

«Бруно Женезио — тренер, чьи качества признаны всем французским футболом. Его опыт, требовательность и игровое видение полностью соответствуют тому, что мы искали для открытия этого нового этапа. Помимо его карьеры, нас убедили его приверженность нашему проекту, желание строить на длительную перспективу и энтузиазм от идеи присоединиться к "Марселю". Мы счастливы приветствовать его в клубе», — заявил Ришар.

Сам Женезио также поделился эмоциями после подписания контракта, отметив, что предложение «Марселя» стало для него особенно привлекательным благодаря масштабности проекта и уникальной атмосфере вокруг клуба.

«Я выбрал "Марсель", потому что был увлечён вызовом, который мне был представлен. Это уникальный клуб с исключительной историей, сильной идентичностью и болельщиками, чья страсть известна далеко за пределами страны. Я очень рад стать частью этого нового проекта. Благодарю Фрэнка Маккорта, Стефана Ришара и Грегори Лоренци за доверие. Мне не терпится начать работу с сотрудниками клуба и игроками, чтобы построить команду, соответствующую амбициям "Марселя"», — отметил специалист.

За годы тренерской карьеры Женезио успел заработать репутацию одного из самых опытных наставников французского футбола. Он успешно работал с «Лионом», «Ренном» и «Лиллем», а также приобрел международный опыт, возглавляя китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Во всех своих командах специалист уделял большое внимание атакующему стилю игры, развитию молодых футболистов и построению организованной командной структуры.

Назначение Женезио стало первым крупным кадровым решением «Марселя» после ухода Хабиба Бея. Руководство клуба рассчитывает, что новый наставник сумеет вернуть команде стабильность, повысить качество игры и вновь сделать провансальцев одними из главных претендентов на высокие места в Лиге 1.

В ближайшее время Бруно Женезио приступит к формированию состава на новый сезон и начнет подготовку команды к официальным матчам. Перед тренером будет поставлена задача не только добиться успешных результатов во внутренних соревнованиях, но и вернуть «Марсель» в число ведущих клубов европейского футбола, соответствующих высоким ожиданиям многочисленных болельщиков клуба.