«Атлетико» официально объявил о новом контракте Коке

Дата публикации: 01-07-2026 15:15

Мадридский «Атлетико» официально объявил о продлении контракта с капитаном команды Коке Ресуррекьоном. Новое соглашение с опытным полузащитником рассчитано до 30 июня 2027 года, что позволит одному из главных символов клуба продолжить выступления в составе «матрасников» еще как минимум один сезон.

О подписании нового договора сообщила пресс-служба мадридского клуба. В официальном заявлении «Атлетико» подчеркнул, что Коке остается важнейшей частью команды и продолжит писать историю клуба.

«Коке продолжит творить историю в мадридском "Атлетико" после продления контракта с клубом до 30 июня 2027 года. Таким образом, наш капитан продолжит защищать красно-белые цвета на протяжении сезона-2026/2027, который официально стартует в выходные, 16 августа», — говорится в сообщении клуба.

Для Коке «Атлетико» является единственным клубом на профессиональном уровне. Полузащитник является воспитанником академии мадридцев и прошел все ступени клубной системы, прежде чем в 2009 году дебютировал за основную команду. С тех пор он неизменно остается одним из лидеров коллектива и настоящим олицетворением преданности красно-белым цветам.

За годы выступлений Коке превратился в одного из самых значимых футболистов в истории «Атлетико». На его счету уже 740 официальных матчей за первую команду, что является выдающимся достижением для воспитанника клуба. За это время полузащитник отметился 50 забитыми мячами и 122 результативными передачами, став одним из самых продуктивных игроков своего поколения в составе мадридцев.

Помимо статистики, Коке остается ключевой фигурой в раздевалке команды. В качестве капитана он играет важную роль в поддержании атмосферы внутри коллектива, помогает молодым футболистам адаптироваться к требованиям клуба и служит связующим звеном между тренерским штабом и игроками.

Продление соглашения стало важным шагом для «Атлетико», который продолжает делать ставку на сочетание опытных лидеров и молодых талантов. Руководство клуба уверено, что присутствие Коке поможет сохранить стабильность команды и обеспечить необходимый баланс в предстоящем сезоне.

Уже в августе полузащитник вновь выведет «Атлетико» на поле с капитанской повязкой. Для самого Коке новый контракт означает возможность продолжить карьеру в родном клубе, с которым связаны все его главные футбольные достижения. Болельщики мадридцев, в свою очередь, получили еще одно подтверждение того, что легенда клуба останется в команде и продолжит защищать цвета «Атлетико» в сезоне-2026/2027.