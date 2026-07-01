«Реал» намерен устроить масштабную перестройку ради Олисе

Дата публикации: 01-07-2026 15:17

Мадридский «Реал» продолжает активно работать над одним из самых громких трансферов последних лет. Руководство «Королевского клуба» сохраняет серьезный интерес к вингеру «Баварии» и сборной Франции Майклу Олисе и готово существенно увеличить свое предложение, чтобы убедить мюнхенский клуб расстаться с одним из лидеров команды.

По имеющейся информации, «Реал» рассматривает возможность направить предложение на общую сумму до 213 миллионов евро с учетом различных бонусов, предусмотренных за индивидуальные и командные достижения футболиста. Если сделка состоится на подобных условиях, она станет одной из самых дорогих в истории мирового футбола.

Высокая стоимость трансфера вынуждает руководство мадридского клуба искать дополнительные источники финансирования. Для реализации масштабной сделки «сливочные» готовы провести серьезную перестройку состава и расстаться сразу с несколькими игроками.

Сообщается, что в список потенциальных продаж вошли полузащитник Эдуарду Камавинга, а также защитники Альваро Каррерас и Дин Хёйсен. В клубе рассчитывают, что вырученные от их трансферов средства позволят значительно сократить финансовую нагрузку и помогут профинансировать приобретение французского вингера.

При этом в руководстве «Реала» убеждены, что приглашение Олисе способно существенно усилить атакующий потенциал команды. Француз считается одним из самых ярких игроков своего поколения благодаря великолепной технике, высокой скорости, умению создавать моменты для партнеров и результативности.

Минувший сезон стал лучшим в карьере 24-летнего футболиста. Во всех турнирах он принял участие в 52 матчах, отметившись 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей. Такая статистика сделала Олисе одним из самых продуктивных атакующих игроков Европы и значительно повысила его рыночную стоимость.

Несмотря на готовность «Реала» потратить рекордную сумму, переговоры обещают быть непростыми. «Бавария» не заинтересована в продаже одного из своих ключевых исполнителей и может согласиться на трансфер только при получении действительно исключительного предложения. Дополнительным фактором остается долгосрочный контракт футболиста, который позволяет мюнхенскому клубу занимать сильную позицию на переговорах.

Если мадридцам все же удастся оформить этот переход, он станет центральным событием летнего трансферного окна. Руководство «Реала» рассматривает Майкла Олисе как одного из футболистов, вокруг которых планируется строить команду на ближайшие годы, а масштабная кадровая перестройка лишь подчеркивает, насколько высоко в клубе оценивают потенциал французского вингера и его способность стать новым лидером атакующей линии.