Генрих Мхитарян подписал новое соглашение с «Интером» до 2027 года

Дата публикации: 01-07-2026 15:19

Миланский «Интер» официально объявил о продлении контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Новое соглашение с 37-летним футболистом рассчитано до лета 2027 года, что позволит одному из самых опытных игроков команды продолжить выступления за «нерадзурри» еще как минимум один сезон.

О продлении сотрудничества сообщила пресс-служба итальянского клуба на официальном сайте. В «Интере» подчеркнули, что Мхитарян остается важной частью команды благодаря своим лидерским качествам, богатому опыту и высокому уровню игры.

«Опыт, лидерские качества, победный менталитет, а также неизменное спокойствие и контроль в центре поля — после четырёх чрезвычайно успешных сезонов Генрих Мхитарян продолжит своё выступление за "Интер" до 2027 года», — говорится в заявлении клуба.

Армянский полузащитник присоединился к «Интеру» летом 2022 года и быстро стал одним из ключевых игроков команды. Благодаря универсальности, умению контролировать темп игры и большому международному опыту он занял важное место в центре поля и неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой при отсутствии основных лидеров.

За время выступлений в составе миланцев Мхитарян добился значительных успехов. Вместе с «нерадзурри» он дважды становился чемпионом Италии, а также по два раза выигрывал Кубок Италии и Суперкубок страны. Эти достижения сделали армянского футболиста одним из самых титулованных игроков нынешнего состава клуба.

Даже в 37-летнем возрасте Мхитарян продолжает оставаться важной фигурой для тренерского штаба. В сезоне-2025/2026 он провел 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. Помимо статистики, полузащитник традиционно выполнял большой объем работы в центре поля, помогая команде как в обороне, так и в организации атак.

Решение о продлении контракта свидетельствует о высоком доверии со стороны руководства клуба. В «Интере» рассчитывают, что опыт Мхитаряна поможет сохранить баланс в составе, а его профессионализм станет важным примером для молодых футболистов.

В новом сезоне армянский полузащитник продолжит борьбу за очередные трофеи в составе миланского клуба. Несмотря на возраст, он по-прежнему остается одним из самых надежных и стабильных игроков команды, а продление соглашения подтверждает, что «Интер» намерен и дальше использовать его опыт в решении самых амбициозных задач как на внутренней, так и на международной арене.