«Полесье» намекнуло на возвращение Зинченко в Украину

Дата публикации: 01-07-2026 15:22

Защитник сборной Украины Александр Зинченко официально стал свободным агентом после завершения сотрудничества с нидерландским «Аяксом». Теперь 29-летний футболист может присоединиться к новому клубу без выплаты трансферной компенсации.

Период выступлений украинца в Амстердаме оказался крайне непродолжительным. После перехода в «Аякс» Зинченко успел провести всего два официальных матча. Уже 8 февраля защитник получил серьезную травму, которая потребовала хирургического вмешательства. Из-за операции и последующего восстановления футболист больше не смог выйти на поле до конца сезона.

На фоне завершения контракта внимание к будущему опытного игрока значительно возросло. Одним из первых на ситуацию отреагировал украинский клуб «Полесье». Житомирцы опубликовали в социальных сетях обращение к футболисту, намекнув на возможное возвращение на родину.

«Ну что, сынок, пора домой?» — написала пресс-служба клуба.

Пока официальной информации о переговорах между сторонами не поступало, однако публикация вызвала широкий отклик среди болельщиков, многие из которых поддержали идею возвращения одного из лидеров сборной Украины в чемпионат страны.

Минувший сезон для Зинченко получился насыщенным событиями. Его первая часть прошла в составе английского «Ноттингема», после чего во время зимнего трансферного окна футболист окончательно покинул лондонский «Арсенал», которому принадлежали права на игрока, и перебрался в «Аякс». Однако закрепиться в Нидерландах ему помешали проблемы со здоровьем.

За годы профессиональной карьеры Зинченко успел выступить за ряд известных европейских клубов. На раннем этапе он находился в системе донецкого «Шахтера», затем защищал цвета российской «Уфы», нидерландского ПСВ, а позже построил успешную карьеру в Англии, где играл за «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ноттингем».

Сейчас защитник сосредоточен на восстановлении после травмы и выборе нового клуба. Благодаря статусу свободного агента он сможет вести переговоры с любыми заинтересованными командами без участия прежнего работодателя. В ближайшие недели ожидается появление новых вариантов продолжения карьеры, а интерес со стороны «Полесья» может стать лишь одним из нескольких возможных направлений для опытного украинского футболиста.