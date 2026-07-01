Защитник «Райо Вальекано» Пеп Чаварриа согласовал личные условия с «Челси»

Дата публикации: 01-07-2026 22:03

Лондонский «Челси» сделал серьезный шаг к подписанию защитника «Райо Вальекано» Пепа Чаварриа. По информации известного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб уже согласовал с испанским футболистом условия личного контракта, а переговоры между клубами находятся на заключительной стадии.

Сообщается, что 28-летний защитник дал согласие на переход и рассчитывает продолжить карьеру именно на «Стэмфорд Бридж». Теперь сторонам остается окончательно урегулировать детали трансфера между «Челси» и «Райо Вальекано».

Одним из ключевых факторов, повлиявших на решение футболиста, стало назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера лондонского клуба. По данным источника, Чаварриа высоко оценивает работу испанского специалиста и хотел бы выступать именно под его руководством. Напомним, официально о назначении Алонсо «Челси» объявил 1 июля.

Переговоры между клубами продолжаются, однако стороны значительно продвинулись в обсуждении условий сделки. Если не возникнет непредвиденных препятствий, трансфер может быть оформлен уже в ближайшее время.

Пеп Чаварриа является воспитанником каталонского клуба «Фигеррас». На высшем уровне испанского футбола защитник дебютировал после перехода в «Райо Вальекано», где быстро сумел закрепиться в основном составе. За несколько сезонов он стал одним из наиболее стабильных игроков команды, заслужив репутацию надежного футболиста, способного одинаково эффективно действовать как в обороне, так и при подключениях к атакам.

За время выступлений в составе мадридского клуба Чаварриа провел 127 официальных матчей, в которых забил два мяча. Несмотря на скромную результативность, защитник регулярно выделялся большим объемом работы, высокой дисциплиной и универсальностью, что и привлекло внимание представителей «Челси».

Для лондонского клуба потенциальный трансфер станет одним из первых шагов в формировании состава под требования нового главного тренера. Хаби Алонсо намерен перестроить команду перед новым сезоном, а приглашение опытного защитника рассматривается как важное усиление оборонительной линии.

Ожидается, что после завершения переговоров между клубами Чаварриа пройдет медицинское обследование и подпишет долгосрочный контракт с «Челси». Если сделка будет официально оформлена, испанец станет одним из первых новичков команды в эпоху Хаби Алонсо и получит возможность дебютировать в английской Премьер-лиге уже в новом сезоне.