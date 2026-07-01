«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Матеуша Фернандеша

Дата публикации: 01-07-2026 22:05

«Манчестер Юнайтед» принял решение отказаться от идеи приобретения полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша. Руководство английского клуба посчитало финансовые условия потенциальной сделки неоправданными и не стало продолжать переговоры по трансферу португальского футболиста.

По информации источника, главной причиной такого решения стала стоимость игрока. «Вест Хэм» оценил 21-летнего хавбека в 85 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 99 миллионам евро. В «Манчестер Юнайтед» считают, что эта сумма значительно превышает реальную рыночную стоимость футболиста, поэтому не намерены идти на подобные расходы.

Дополнительным фактором стало отсутствие четкой позиции со стороны самого Фернандеша. Сообщается, что полузащитник так и не дал понять, что именно переход на «Олд Траффорд» является для него приоритетным вариантом. Интерес к игроку проявляют и другие клубы, а сам португалец не выразил явного желания присоединиться к «красным дьяволам».

Именно этот момент также повлиял на окончательное решение руководства манкунианцев. В клубе придерживаются новой трансферной стратегии, согласно которой в команду должны приходить только те футболисты, которые полностью разделяют долгосрочный проект и искренне стремятся выступать за «Манчестер Юнайтед». В руководстве считают, что мотивация игрока является не менее важным фактором, чем его игровые качества.

Матеуш Фернандеш считается одним из самых перспективных центральных полузащитников своего поколения. В сезоне-2025/2026 он провел 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. Благодаря стабильным выступлениям португалец привлек внимание сразу нескольких ведущих европейских клубов.

Позиции «Вест Хэма» на переговорах остаются весьма сильными. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2030 года, поэтому лондонский клуб не испытывает необходимости срочно продавать одного из своих ключевых игроков и может настаивать на высокой сумме компенсации.

Отказ от сделки свидетельствует о более взвешенном подходе «Манчестер Юнайтед» к работе на трансферном рынке. Вместо участия в дорогостоящих переговорах любой ценой клуб намерен сосредоточиться на поиске игроков, которые будут соответствовать как финансовым возможностям команды, так и требованиям тренерского штаба, а также будут полностью готовы стать частью нового проекта на «Олд Траффорд».