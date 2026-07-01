«Манчестер Сити» заинтересовался защитником «Челси» Мало Гюсто

Дата публикации: 01-07-2026 22:08

«Манчестер Сити» проявляет серьезный интерес к защитнику «Челси» Мало Гюсто. По информации известного журналиста Фабрицио Романо, главный тренер «горожан» Энцо Мареска высоко оценивает игровые качества французского футболиста и хотел бы видеть его в составе своей команды уже в нынешнее трансферное окно.

Сообщается, что именно Мареска является главным инициатором возможного перехода. Специалист хорошо знаком с возможностями 22-летнего защитника и считает, что Гюсто способен усилить правый фланг обороны благодаря своей скорости, универсальности и умению эффективно подключаться к атакам.

Несмотря на предметный интерес, руководство «Манчестер Сити» не намерено соглашаться на финансовые условия, которые выдвигает лондонский клуб. По данным источника, «Челси» оценивает своего футболиста в 75 миллионов фунтов стерлингов, что составляет примерно 88 миллионов евро.

В стане действующих чемпионов считают такую сумму чрезмерно высокой и не соответствующей собственной оценке игрока. Именно поэтому в клубе заняли жесткую позицию на переговорах и не готовы переплачивать даже за футболиста, которого одобрил главный тренер.

Если руководство «Челси» не пересмотрит свои финансовые требования, «Манчестер Сити» намерен отказаться от идеи этого трансфера и переключиться на другие кандидатуры. В клубе уже подготовлен список альтернативных вариантов для усиления оборонительной линии, поэтому отсутствие прогресса в переговорах не станет серьезной проблемой для трансферной кампании.

Мало Гюсто перешел в «Челси» как один из самых перспективных молодых защитников Европы, однако минувший сезон получился для него неоднозначным. В кампании-2025/2026 француз принял участие всего в восьми матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Ограниченное количество игрового времени не повлияло на интерес со стороны других клубов, поскольку специалисты по-прежнему высоко оценивают потенциал футболиста.

В ближайшие недели переговоры могут выйти на решающую стадию. Если «Челси» согласится снизить стоимость защитника или предложит более гибкие условия сделки, вероятность трансфера заметно возрастет. В противном случае «Манчестер Сити» сосредоточится на поиске других кандидатов, соответствующих требованиям Энцо Марески и финансовой стратегии клуба.