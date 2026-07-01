Нойер эмоционально обратился к болельщикам после вылета Германии с ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 22:10

Бывший капитан сборной Германии Мануэль Нойер выступил с эмоциональным обращением после завершения выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Легендарный голкипер признался, что ранний вылет с турнира стал для него большим разочарованием, однако подчеркнул, что нисколько не жалеет о своем решении вернуться в состав бундестим.

Сборная Германии завершила борьбу за титул уже на стадии 1/16 финала. В матче с Парагваем основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканцы, победившие со счетом 4:3.

После окончания турнира Нойер опубликовал обращение в социальных сетях, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку и поделился своими переживаниями.

«Для меня это всегда было честью!

Наш ранний вылет с чемпионата мира — 2026 невероятно отрезвляет. Мы сильно не дотянули до ожиданий и должны были зайти гораздо дальше в этом турнире. Этот конец причиняет глубокую боль.

Я сознательно принял решение снова выступать за Германию. С одной стороны, потому что ношение футболки национальной сборной всегда наполняло меня огромной гордостью. С другой стороны, потому что в 40 лет, с опытом четырёх чемпионатов мира за плечами, я хотел максимально поддерживать молодых игроков как на поле, так и вне его и помогать немецкому футболу.

Несмотря на этот горький вылет, я ни на секунду не жалею о своём решении. Моё разочарование невозможно выразить словами, но прежде всего остаётся глубокая благодарность.

Спасибо за вашу поддержку все эти годы и во время этого турнира.

Ваш, Мануэль», — написал Нойер.

Опытный вратарь отметил, что его возвращение в национальную команду было продиктовано не только желанием вновь защищать цвета Германии, но и стремлением передать свой богатый опыт молодому поколению футболистов. По словам голкипера, именно помощь партнерам и поддержка команды стали главными мотивами его решения.

Несмотря на неудачный результат на чемпионате мира, Нойер подчеркнул, что испытывает благодарность за возможность вновь сыграть за сборную Германии. Его обращение стало символичным завершением очередного этапа международной карьеры одного из величайших вратарей в истории мирового футбола, который на протяжении многих лет оставался одним из лидеров и главных символов бундестим.