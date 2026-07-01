Защитник сборной Италии Марко Палестра стал игроком «Челси»

Дата публикации: 01-07-2026 22:12

Лондонский «Челси» официально объявил о переходе защитника Марко Палестры из «Аталанты». 21-летний итальянский футболист подписал с английским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2033 года, и вскоре присоединится к команде на предсезонных сборах под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо.

О завершении сделки пресс-служба «синих» сообщила на официальном сайте клуба. По информации инсайдеров, сумма трансфера составила около 57 миллионов евро, что делает Палестру одним из самых дорогих молодых защитников нынешнего летнего трансферного окна.

Минувший сезон стал для итальянца настоящим прорывом. На правах аренды он выступал за «Кальяри», где провел 37 матчей в чемпионате Италии и был признан лучшим защитником Серии А. Благодаря стабильной игре, высокой надежности в обороне и активным подключениям к атакам Палестра привлек внимание сразу нескольких ведущих европейских клубов.

Одним из главных достоинств футболиста считается его универсальность. Он способен одинаково эффективно действовать как на левом, так и на правом фланге обороны, исполняя роли крайнего защитника или латераля. Такая гибкость делает его ценным игроком для любой тактической схемы.

Высокий уровень выступлений в Серии А позволил Палестре дебютировать и за национальную сборную Италии. В нынешнем году защитник впервые получил вызов в главную команду страны и уже успел провести два матча, подтвердив свой статус одного из самых перспективных игроков итальянского футбола.

В «Челси» рассчитывают, что молодой защитник станет важной частью долгосрочного проекта клуба. Подписание семилетнего контракта свидетельствует о серьезных планах лондонцев в отношении футболиста и желании построить вокруг молодых исполнителей конкурентоспособную команду на ближайшие годы.

Для Хаби Алонсо трансфер Палестры также имеет большое значение. Испанский специалист, недавно возглавивший «Челси», продолжает формировать состав под свое игровое видение, а универсальный итальянский защитник способен органично вписаться в его тактическую модель благодаря своей мобильности, дисциплине и умению одинаково качественно играть как в обороне, так и при развитии атак.

В ближайшее время Палестра присоединится к новым партнерам по команде и начнет подготовку к сезону. В «Челси» надеются, что успешные выступления в Италии станут лишь началом его прогресса, а переход в Премьер-лигу позволит защитнику выйти на новый уровень и закрепиться в числе лучших игроков своего амплуа в Европе.