Дата публикации: 01-07-2026 22:28

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании полузащитника ПСВ и сборной Марокко Исмаэля Сайбари. Немецкий клуб заключил с одним из самых ярких игроков нынешнего чемпионата мира долгосрочный контракт, который будет действовать до 30 июня 2031 года.

О переходе футболиста сообщила пресс-служба «Баварии» на официальном сайте. В новой команде марокканский полузащитник будет выступать под 34-м игровым номером.

Сайбари переходит в мюнхенский клуб после нескольких успешных сезонов в составе ПСВ, где сумел стать одним из ключевых игроков команды. Благодаря высокой технике, универсальности и умению эффективно действовать как в центре поля, так и ближе к атаке, он заслужил репутацию одного из самых перспективных полузащитников европейского футбола.

Дополнительное внимание к футболисту привлек чемпионат мира 2026 года, который он проводит в составе сборной Марокко. На мировом первенстве Сайбари демонстрирует впечатляющую результативность, забив три мяча в четырех матчах. Его уверенная игра стала одним из факторов успешного выступления национальной команды на турнире.

На групповом этапе чемпионата мира марокканцы набрали семь очков и заняли второе место в группе C, обеспечив себе выход в плей-офф. В 1/16 финала команда преподнесла одну из главных сенсаций турнира, выбив из борьбы сборную Нидерландов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты Марокко — 3:2.

Теперь африканскую сборную ждет еще одно серьезное испытание. В 1/8 финала чемпионата мира Марокко встретится с национальной командой Канады, а Сайбари постарается продолжить успешную серию выступлений и помочь своей команде впервые в истории пробиться еще дальше по турнирной сетке.

Для «Баварии» подписание Сайбари стало важным усилением средней линии. В мюнхенском клубе рассчитывают, что молодой полузащитник сможет быстро адаптироваться к требованиям Бундеслиги и станет одним из ключевых исполнителей команды в ближайшие годы. Долгосрочный контракт до 2031 года свидетельствует о высоком доверии со стороны руководства немецкого гранда и желании строить будущее клуба с участием талантливого марокканского футболиста.