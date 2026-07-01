«Ноттингем Форест» назначил новым тренером Оливера Гласнера

Дата публикации: 01-07-2026 22:29

«Ноттингем Форест» определился с новым главным тренером. По информации BBC Sport, команду возглавил австрийский специалист Оливер Гласнер, ранее работавший с «Кристал Пэлас». Руководство клуба рассчитывает, что опытный наставник поможет «лесникам» закрепиться в числе стабильных команд английской Премьер-лиги и вывести их на новый уровень.

Сообщается, что при подписании соглашения Гласнер получил ряд важных гарантий со стороны руководства клуба. В частности, ему разрешено перевезти в «Ноттингем Форест» нескольких ключевых специалистов из своего тренерского штаба, с которыми он успешно сотрудничал в «Кристал Пэлас». Кроме того, австриец будет принимать непосредственное участие в формировании состава и получит значительное влияние на трансферную политику клуба.

Такой уровень доверия свидетельствует о том, что руководство «Ноттингема» намерено строить долгосрочный проект вокруг нового наставника, предоставив ему широкие полномочия не только в тренировочном процессе, но и при комплектовании команды.

Назначение Гласнера стало следствием кадровых изменений после завершения сезона. Предыдущий главный тренер Витор Перейра покинул свой пост. Португальский специалист возглавил «Ноттингем Форест» в феврале 2026 года и сумел выполнить главную задачу — сохранить команду в английской Премьер-лиге.

Под руководством Перейры «лесники» также добились заметного успеха на международной арене, дойдя до полуфинала Лиги Европы. Однако результаты в национальном чемпионате оказались менее убедительными. По итогам сезона-2025/2026 команда заняла лишь 16-е место в турнирной таблице АПЛ, избежав вылета, но не оправдав более высоких ожиданий руководства.

Оливер Гласнер хорошо известен благодаря своей работе в европейском футболе. За годы тренерской карьеры он заслужил репутацию специалиста, способного выстраивать организованные и дисциплинированные команды, уделяя большое внимание тактической подготовке и интенсивному стилю игры. Именно эти качества стали решающими при выборе нового наставника «Ноттингем Форест».

В ближайшее время Гласнер приступит к работе над подготовкой команды к новому сезону. Одной из его первых задач станет оценка состава и определение приоритетов на трансферном рынке. Благодаря обещанному влиянию на кадровые решения новый главный тренер сможет сформировать коллектив в соответствии со своим игровым видением и попытаться добиться более высоких результатов уже в следующем чемпионате Англии.