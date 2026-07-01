Англия вырвала победу у ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 01-07-2026 22:33

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Англии встречалась с национальной командой ДР Конго. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США), а главным арбитром встречи был Адхам Махадме из Иордании. Победу со счетом 2:1 одержали англичане, сумев совершить волевой камбэк во втором тайме.

Начало встречи получилось неожиданным. Уже на седьмой минуте сборная ДР Конго открыла счет. Полузащитник Брайан Сипенга воспользовался своим шансом и точным ударом в ближний угол вывел африканскую команду вперед, заставив англичан с первых минут искать пути к спасению.

Несмотря на территориальное преимущество сборной Англии, долгое время оборона ДР Конго успешно справлялась с давлением фаворита. Лишь на 75-й минуте англичанам удалось восстановить равновесие. После подачи в штрафную Гарри Кейн выиграл верховую борьбу и точным ударом головой отправил мяч в сетку, сравняв счет.

На этом капитан английской сборной не остановился. За четыре минуты до окончания основного времени Кейн вновь оказался в центре событий и оформил дубль, забив победный мяч. Гол лучшего бомбардира команды принес англичанам тяжелую, но заслуженную победу и путевку в следующий раунд турнира.

Для сборной ДР Конго поражение стало особенно болезненным. Африканская команда была близка к одной из главных сенсаций чемпионата мира, долгое время удерживая минимальное преимущество над одним из фаворитов турнира. Однако опыт и индивидуальное мастерство английских футболистов в концовке встречи оказались решающими.

Благодаря этой победе сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Следующим соперником команды станет сборная Мексики, которая ранее уверенно переиграла Эквадор со счетом 2:0.

Для англичан победа над ДР Конго стала очередным подтверждением характера команды, сумевшей переломить ход встречи в самый важный момент. В свою очередь, сборная ДР Конго завершает выступление на турнире, оставив после себя яркое впечатление благодаря достойной игре и борьбе с одним из главных претендентов на титул.