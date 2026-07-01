Кейн превзошёл рекорд Пеле по голам на чемпионатах мира

Дата публикации: 01-07-2026 22:35

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вписал своё имя в историю чемпионатов мира, оформив дубль в матче 1/16 финала мирового первенства против ДР Конго. Благодаря двум забитым мячам форвард помог своей команде одержать волевую победу со счётом 2:1 и одновременно поднялся ещё выше в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

По итогам этой встречи на счету Кейна стало 13 голов на чемпионатах мира. Таким образом, капитан английской сборной превзошёл достижение легендарного бразильского нападающего Пеле, который за свою карьеру отличился на мировых первенствах 12 раз.

Кроме того, Кейн сравнялся с французским форвардом Жюстом Фонтеном. Оба нападающих теперь имеют в своём активе по 13 мячей на чемпионатах мира. При этом достижение Фонтена остаётся уникальным: все свои голы француз забил в рамках одного турнира — чемпионата мира 1958 года, что до сих пор является рекордом мировых первенств.

Историческое достижение Кейна стало возможным благодаря яркой игре в поединке с ДР Конго. Уже на седьмой минуте англичане оказались в роли догоняющих после точного удара Брайана Сипенги. Однако во втором тайме капитан сборной Англии переломил ход встречи. На 75-й минуте он сравнял счёт ударом головой, а на 86-й минуте оформил дубль, принеся своей команде победу и путёвку в следующий раунд турнира.

Благодаря этому успеху сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где её соперником станет национальная команда Мексики. Англичане продолжают борьбу за главный трофей, а их лидер — за новые исторические рекорды.

Для самого Кейна нынешний чемпионат мира складывается успешно. Нападающий вновь подтверждает статус одного из лучших бомбардиров современности, регулярно отличаясь в ключевых матчах и помогая своей команде добиваться результата. Теперь перед форвардом открывается возможность ещё улучшить собственную статистику и подняться выше в списке лучших голеадоров в истории мировых первенств.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года обыграла Францию в серии пенальти после ничьей со счётом 3:3.