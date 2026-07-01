«Ювентус» официально подписал Джеффа Эхатора

Дата публикации: 01-07-2026 22:37

Туринский «Ювентус» официально объявил о переходе нападающего «Дженоа» Джеффа Эхатора. О завершении сделки сообщила пресс-служба «бьянконери» на официальном сайте клуба. Молодой итальянский форвард подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.

По информации клуба, сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Выплата будет произведена тремя траншами. Кроме того, «Ювентус» понесёт дополнительные расходы в размере 400 тысяч евро, связанные с оформлением сделки.

Подписание Эхатора стало частью стратегии туринского клуба по омоложению состава и привлечению наиболее перспективных молодых игроков итальянского футбола. Руководство «Ювентуса» рассчитывает, что 19-летний нападающий сможет продолжить прогресс и со временем стать важной фигурой в атакующей линии команды.

Эхатор является воспитанником «Дженоа» и считается одним из самых талантливых молодых форвардов страны. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами. Несмотря на молодой возраст, футболист сумел получить стабильную игровую практику на уровне Серии А и привлёк внимание ведущих клубов Италии.

На момент оформления трансфера действующий контракт нападающего с «Дженоа» был рассчитан до 30 июня 2029 года, что позволяло генуэзскому клубу рассчитывать на серьёзную компенсацию. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эхатора оценивается в 18 миллионов евро.

В Турине надеются, что переход в один из самых титулованных клубов страны поможет футболисту выйти на новый уровень. Молодой форвард получит возможность работать в более конкурентной среде, бороться за место в составе и набираться опыта рядом с игроками высокого класса.

Для «Ювентуса» нынешнее трансферное окно имеет особое значение. После сезона-2025/2026, который команда завершила на шестом месте в турнирной таблице Серии А, руководство клуба взяло курс на обновление состава и усиление нескольких позиций. Подписание Джеффа Эхатора стало одним из первых шагов в реализации этой стратегии.

В ближайшее время нападающий присоединится к новой команде и начнёт подготовку к сезону. В «Ювентусе» рассчитывают, что талантливый итальянский форвард сможет оправдать возложенные на него ожидания и станет важной частью долгосрочного проекта клуба.