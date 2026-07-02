Бельгия в драматичном матче обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 02-07-2026 02:24

Сборная Бельгии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. В напряжённом матче 1/16 финала бельгийцы в дополнительное время обыграли сборную Сенегала со счётом 3:2. Победный мяч был забит буквально на последних секундах встречи.

Матч состоялся на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Главным арбитром встречи был представитель Гондураса Саид Мартинес.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, а после перерыва команды порадовали зрителей результативным футболом. Сборная Сенегала дважды выходила вперёд благодаря голам Хабиба Диарра и Исмаилы Сарра. Однако бельгийцы каждый раз находили ответ.

Лидером европейской команды вновь стал Ромелу Лукаку, который сравнял счёт после первого пропущенного мяча. Позже отличился и Юри Тилеманс, восстановив равновесие во второй раз и переведя игру в дополнительное время.

Когда казалось, что судьба путёвки в следующий раунд будет решаться в серии пенальти, Бельгия получила право на одиннадцатиметровый удар. На 120+5-й минуте к точке подошёл Тилеманс и уверенно реализовал пенальти, оформив дубль и принеся своей команде драматичную победу со счётом 3:2.

Сборная Сенегала достойно сопротивлялась одному из фаворитов турнира и была близка к сенсации. Африканская команда демонстрировала организованную игру и эффективно использовала свои моменты, однако не смогла удержать преимущество в концовке дополнительного времени.

Благодаря этой победе бельгийцы продолжили борьбу за титул чемпионов мира. В 1/8 финала команда встретится с победителем противостояния между сборными США и Боснии и Герцеговины.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бельгии заняла первое место в группе G, подтвердив статус одного из претендентов на высокие места. Сенегал, финишировавший третьим в группе I, завершил выступление на турнире, оставив после себя яркое впечатление благодаря самоотверженной игре и напряжённой борьбе с одним из сильнейших соперников мирового футбола.