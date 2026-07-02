США обыграли Боснию и Герцеговину и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 02-07-2026 08:41

Сборная США стала последним участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в матче 1/16 финала национальную команду Боснии и Герцеговины со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США), а главным арбитром был бразилец Рафаэл Клаус.

Американская команда владела инициативой на протяжении большей части встречи и сумела открыть счёт перед самым перерывом. На 45-й минуте отличился нападающий Фоларин Балогун, завершив результативной атакой преимущество своей команды.

Во втором тайме события развивались более драматично. Автор первого гола вскоре получил красную карточку за грубое нарушение правил, оставив сборную США в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество, боснийская команда не сумела воспользоваться ситуацией и переломить ход встречи.

На 80-й минуте хозяева мирового первенства окончательно сняли вопросы о победителе. Полузащитник Малик Тилльман великолепно исполнил штрафной удар, отправив мяч прямо в ворота соперника и установив окончательный счёт — 2:0.

По ходу матча американцы могли победить ещё увереннее. Арбитр дважды отменял взятие ворот после вмешательства системы определения офсайда. Сначала второй гол не был засчитан Фоларину Балогуну, а затем аналогичная участь постигла капитана команды Кристиана Пулишича.

Несмотря на игру вдесятером и два отменённых мяча, сборная США уверенно довела встречу до победы и обеспечила себе место в числе 16 сильнейших команд турнира.

В 1/8 финала чемпионата мира американцам предстоит серьёзное испытание. Их соперником станет сборная Бельгии, которая ранее в драматичном матче в дополнительное время одолела Сенегал со счётом 3:2 благодаря реализованному Юри Тилемансом пенальти на последних секундах встречи.

Матч между сборными США и Бельгии состоится 7 июля. Начало встречи запланировано на 3:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния продолжит борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года.