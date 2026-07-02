Лукаку рассказал, почему не стал бить пенальти в матче Бельгии с Сенегалом на ЧМ-2026

Дата публикации: 02-07-2026 10:23

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал эпизод с решающим пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Сенегала. Форвард признался, что сознательно отказался исполнять одиннадцатиметровый удар в концовке дополнительного времени из-за своего психологического состояния.

Драматичный поединок завершился победой бельгийцев со счётом 3:2. Основное время закончилось вничью, а развязка наступила на 120+5-й минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота сборной Сенегала. Вместо Лукаку к мячу подошёл полузащитник Юри Тилеманс, который уверенно реализовал 11-метровый и вывел Бельгию в 1/8 финала чемпионата мира.

После матча Лукаку объяснил, почему не стал брать ответственность на себя в ключевой момент встречи.

«Поскольку я всё ещё переживаю трудный период в психологическом плане, я предпочёл, чтобы его пробил Юри [Тилеманс]», — приводит слова бельгийского форварда официальный сайт ФИФА.

Несмотря на отказ исполнять решающий пенальти, Лукаку внёс весомый вклад в успех своей команды. По ходу встречи опытный нападающий отметился забитым мячом и помог бельгийцам дважды отыграться по ходу напряжённого противостояния.

Главным героем концовки стал Тилеманс. Полузащитник не только сравнял счёт в основное время, но и сохранил хладнокровие в решающий момент, реализовав пенальти на последних секундах дополнительного времени и оформив дубль.

Благодаря этой победе сборная Бельгии продолжила борьбу за титул чемпиона мира. В 1/8 финала команда встретится со сборной США, которая в своём матче уверенно обыграла Боснию и Герцеговину со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, завоевавшая титул в 2022 году после победы над Францией в финале, который завершился в серии пенальти.