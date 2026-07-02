Рангник - о матче с Испанией: нам нечего терять

Дата публикации: 02-07-2026 10:30

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против национальной команды Испании. Немецкий специалист отметил высокий уровень соперника, подчеркнув, что его команда подходит к встрече без лишнего давления и намерена использовать шанс проявить себя на мировой арене.

По словам Рангника, испанская сборная обладает одним из самых сильных составов на турнире, поэтому австрийцам необходимо показать свой максимум, чтобы рассчитывать на положительный результат.

«У них много выдающихся техничных игроков… И мы должны обязательно продолжать искать пути решения проблем. Нам нужна игра на высшем уровне. В этом смысле мы не были в лучшей форме в последних трёх матчах… Мы уже играли с действующими чемпионами мира [Аргентиной], а теперь сыграем с действующими чемпионами Европы. Нам нечего терять, и мы можем многое приобрести», — приводит слова Рангника официальный сайт ФИФА.

Наставник австрийской команды признал, что последние выступления его подопечных были далеки от идеала, однако выразил уверенность, что матч такого уровня способен стать отличной возможностью для команды проявить свои лучшие качества. По мнению специалиста, встречи с сильнейшими сборными мира позволяют футболистам расти и получать бесценный опыт.

Особое внимание Рангник уделил техническому мастерству испанских игроков, которое, по его мнению, станет одним из главных испытаний для австрийской обороны. При этом тренер подчеркнул, что его команда не намерена отказываться от своего стиля игры и постарается навязать сопернику борьбу.

Матч между Австрией и Испанией состоится сегодня, 2 июля. Победитель встречи продолжит борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата мира, а проигравшая команда завершит выступление на турнире.

Чемпионат мира 2026 года проходит на полях США, Канады и Мексики и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, тогда как Испания подходит к турниру в статусе действующего чемпиона Европы, что делает предстоящее противостояние ещё более сложным испытанием для австрийской команды.