Майкл Олисе хочет перейти из «Баварии» в «Реал»

Дата публикации: 02-07-2026 10:33

Вингер «Баварии» Майкл Олисе всерьёз рассматривает возможность продолжения карьеры в мадридском «Реале». По информации Bild, французский футболист положительно оценивает перспективу перехода в испанский гранд и считает, что именно этот шаг позволит ему выйти на новый уровень и бороться за самые престижные трофеи.

Как сообщает источник, Олисе полагает, что в составе мюнхенского клуба уже достиг практически всего возможного на данном этапе своей карьеры. Теперь 24-летний футболист стремится к новым вызовам и хочет продолжить развитие в одном из самых титулованных клубов мира.

Одной из главных причин, влияющих на позицию игрока, называют его сомнения относительно перспектив «Баварии» в Лиге чемпионов. По данным Bild, француз не уверен, что мюнхенский клуб сможет регулярно выигрывать главный европейский клубный турнир в ближайшие годы. Именно поэтому вариант с переходом в «Реал» кажется ему особенно привлекательным.

При этом официальная позиция мадридского клуба остаётся неизменной. Ранее «Реал» выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что не проводил ни прямых, ни косвенных переговоров с Майклом Олисе или его представителями.

Несмотря на это, ряд СМИ продолжает сообщать об интересе «сливочных» к французскому вингеру. По имеющейся информации, мадридцы готовы предложить за игрока около 150 миллионов евро, однако руководство «Баварии» не намерено расставаться с одним из своих ключевых футболистов.

Олисе считается одним из лидеров нынешнего состава мюнхенского клуба. Благодаря высокой скорости, отличному дриблингу и умению создавать голевые моменты он стал важной фигурой в атакующей линии команды и привлёк внимание ведущих европейских грандов.

На данный момент будущее француза остаётся неопределённым. Желание самого игрока попробовать силы в новом чемпионате может сыграть важную роль, однако решающее слово остаётся за «Баварией», которая пока не готова обсуждать продажу своей звезды даже за столь внушительную сумму. Поэтому вопрос возможного перехода Майкла Олисе в мадридский «Реал», вероятно, останется одной из главных тем текущего летнего трансферного окна.