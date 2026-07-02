Сольбаккен восхитился игрой Холанда после выхода в 1/8 финала

Дата публикации: 02-07-2026 10:36

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высоко оценил игру Эрлинга Холанда после победы над национальной командой Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. По словам наставника, форвард не только остаётся лучшим бомбардиром современности, но и приносит огромную пользу команде даже в тех матчах, где не слишком часто оказывается в центре внимания.

Норвежская сборная одержала волевую победу со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала мирового первенства. Победный мяч на 86-й минуте забил именно Холанд, который вновь подтвердил свой статус лидера команды.

После финального свистка Сольбаккен не скрывал восхищения своим нападающим.

«Он величайший бомбардир в мире, в этом нет никаких сомнений. Он не принимал активного участия в этой игре, но в первом тайме у него был отличный шанс, а затем он забил гол. Он просто невероятен.

Такой игрок, как он, привносит в команду спокойствие и хладнокровие. Я думаю, что его очень недооценивают в плане удержания мяча. В этой игре он ни разу не потерял мяч, и это очень много значит для команды.

Я знаю, что он гордится тем, что является частью этого, играет за свою страну, но он также знает, что команда работает вместе и ему нужна поддержка от партнёров.

Забить пять голов в трёх играх на чемпионате мира за такую маленькую страну, как Норвегия, — это потрясающе, так что вся заслуга принадлежит ему. И нет, я бы ни на кого его не променял», — приводит слова Сольбаккена ESPN.

Наставник подчеркнул, что вклад Холанда не ограничивается результативностью. По его мнению, форвард великолепно действует в подыгрыше, помогает команде сохранять мяч и оказывает положительное влияние на партнёров своей уверенностью и спокойствием в самые напряжённые моменты встречи.

На нынешнем чемпионате мира Холанд демонстрирует выдающуюся форму. После победного гола в ворота Кот-д'Ивуара на его счету стало пять забитых мячей в трёх матчах турнира, что делает норвежца одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира мирового первенства.

В следующем раунде сборную Норвегии ждёт одно из самых серьёзных испытаний турнира. В 1/8 финала команда Столе Сольбаккена встретится со сборной Бразилии, которая ранее в драматичном матче одержала волевую победу над Японией со счётом 2:1.