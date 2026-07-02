Хулиан Альварес намерен добиться трансфера в «Барселону»

Дата публикации: 02-07-2026 10:42

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес окончательно определился со своим будущим. По информации известного журналиста Фабрицио Романо, аргентинский форвард не намерен менять свою позицию и по-прежнему рассчитывает покинуть клуб в текущее летнее трансферное окно.

Сообщается, что главным приоритетом для Альвареса остаётся переход в «Барселону». Именно каталонский клуб футболист считает наиболее привлекательным вариантом для продолжения карьеры и хотел бы присоединиться к команде уже этим летом.

Интерес со стороны сине-гранатовых сохраняется уже продолжительное время. Ранее СМИ сообщали, что руководство «Барселоны» готово предложить за аргентинского нападающего около 130 миллионов евро. Однако такая сумма не устроила «Атлетико».

Изначально мадридский клуб оценивал одного из своих лидеров в 150 миллионов евро. Позже позиция руководства стала ещё жёстче: по данным источников, «матрасники» вовсе отказались рассматривать возможность продажи Альвареса в «Барселону», независимо от размера потенциального предложения.

Несмотря на сопротивление со стороны клуба, сам футболист не скрывает желания сменить команду. Ранее Альварес уже публично заявлял, что рассматривает возможность нового этапа в карьере, а теперь, как утверждает Фабрицио Романо, окончательно подтвердил своё намерение добиться трансфера.

Сложившаяся ситуация может привести к одному из самых громких противостояний нынешнего трансферного окна. С одной стороны, «Атлетико» не хочет расставаться с ключевым игроком и усиливать прямого конкурента по чемпионату Испании. С другой — сам нападающий настроен покинуть клуб и предпочитает именно «Барселону» всем остальным вариантам.

В ближайшие недели стороны, вероятно, продолжат искать выход из сложившейся ситуации. Пока руководство «Атлетико» сохраняет жёсткую позицию, однако желание самого футболиста сменить команду может стать важным фактором в дальнейшем развитии переговоров. Судьба Хулиана Альвареса остаётся одной из главных интриг летнего трансферного рынка, а его потенциальный переход в «Барселону» способен стать одной из самых обсуждаемых сделок этого межсезонья.